 【12港人案】3人被控串謀襲警再訊　 1人加控管有爆炸品等罪轉介高院

▲ 12港人案其中3名被告今於東區裁判法院再提訊。經濟日報資料圖片

12名港人於去年涉偷越邊境，其中3名原被指串謀傷害警員的被告今（3日）於東區裁判法院再訊，其中一人被加控管有爆炸品罪及無牌管有槍械2罪，案件將於6月7日在東區裁判法院進行交付程序，並轉介至高等法院處理，3人的保釋金被充公，還押候訊。

被告張俊富（24歲；學生）、張銘裕（21 歲；運輸工人）及嚴文謙（22 歲；學生），3人原同被控1項串謀有意圖而傷人罪。控罪指他們於 2019 年 12 月 8 日，串謀非法及惡意傷害香港警務人員。

張俊富原另被控1項管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪，控方今撤銷控罪，加控1項管有爆炸品罪及1項無牌管有槍械罪。新增的控罪指，張俊富於2019年12月3日至8日在荃灣致利工業大廈一單位，連同黃振強管有2盒煙花，及於2019年12月8日在同一地點管有4罐諾香草胺。

控方指將轉介案件至高等法院處理，裁判官將案件排期於6月7日在東區裁判法院進行交付程序，由於上次再訊時未有處理3人因潛逃而充公保釋金的程序，裁判官今正式充公3人分別8,000元至3萬元的保釋金。

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記者：林欣樂