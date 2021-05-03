【死因研訊】14歲自閉男生墮樓亡死因研訊續　家屬指事件涉人為或制度疏忽

▲ 死者母親江月梅(右)今由律師代表進行結案陳詞。經濟日報資料圖片

患有自閉症及就讀特殊學校的14歲男生，於2016年住在殘疾院舍「康橋之家」期間墮樓身亡，死因研訊今（3日）續。代表死者家屬的大律師結案陳詞時指，死者墮樓事件屬可以避免的不幸，事件涉人為疏忽及制度疏忽，包括院舍人手不足，院舍職員面對事件態度不佳，作供時稱「邊度都係咁㗎啦」，大律師指會令類似不幸事件不斷重複發生。大律師促請陪審團考慮給予建議，包括要求保健員持續進修，提高院舍人手比例及改善續牌制度等，免悲劇再發生。

14歲死者梁子駿，生前住在葵涌萬成大廈「康橋之家」殘疾院舍，於2016年8月23日墮樓，同日身亡。

死因裁判法庭早前已傳召所有證人作供，代表死者家屬的大律師陳偉彥作結案陳詞時指，死者墮樓事件屬可以避免的不幸，事件涉人為疏忽及制度疏忽，院舍的職員培訓、人手安排及院舍設施均低於一般水平。

陳指出，根據證供顯示，時任主管的吳純真入職時為護理員，並不需培訓、考試或註冊，即使她升為主管後亦然。至於院舍內照顧院友唯一需要接受訓練的是保健員一職，但保健員一旦考獲牌照有關資格後，便一生受用，毋須再進修等。陳稱，社署規定每40名院友需由1名護理員照顧，但院舍內有不同年齡、中度智障及其他病患的院友，1對40的情況荒謬絕倫。

就人手安排方面，陳續指出，案發時院舍2層共有6名職員在場，但員工更表卻有7個名字。陳形容，其中一個「係咪真人都唔知」，陳於庭上問及社署社工時，對方更問及該職員是男或女，質疑社署調查態度；而院舍6名職員中，更有一名患有精神病的疑似院友，負責做司機及連續每天工作。

陳又引述院舍職員作供時更曾稱，「已經盡心盡力，問心無愧」、「邊度都係咁㗎啦」，陳指態度自私自利，死者母親曾聽到職員稱不聽話可以打死者的手，又見過有職員從後推死者，而死者表達被人打的能力有限，職員作供時稱「發生不幸嘅事大家都唔想」，陳指這種態度只會令類似事件不斷重複發生。

陳又指，院舍曾發生鼠患、有院友被發現全身赤裸等事件，雖然多次收到警告，但當時仍未被吊銷括免證明書，院舍「無任何後果」，質疑社署如此執法及監管，法律猶如「無牙老虎」，才會導致之後的狀況。陳促請陪審團考慮給予建議，包括要求保健員持續進修，提高院舍人手比例，以及改善續牌制度等，便可避免悲劇發生。

研訊明（4日）續，死因裁判官將於明天引導陪審團作出裁決。

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記者：林欣樂