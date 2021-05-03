【外傭檢測】外勞團體批宣傳不足　有中介憂強制打針後出事是否工傷

▲ 有外傭中介亦擔心強制外傭接種疫苗會令外傭流失，當中長期服務金、勞工保險等問題難以計算。（資料圖片）

港府要求全港外傭本月9日前完成強制檢測，並正在研究將新冠疫苗接種納入外傭續約或簽新合約的要求，過去2日有大批外傭到檢測中心和臨時採樣站排隊接受檢測，部分人更輪候多個小時。有外勞組織批評當局宣傳不足，令外傭集中等候；有外傭中介亦擔心強制外傭接種疫苗會令外傭流失，當中長期服務金、勞工保險等問題難以計算。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕在電台節目表示，因為一個確診個案而要求整個群體強制檢測，從未在其他群體試過，令外傭感到難受。她反問，外傭同為家庭成員一部分，政府如何認定外傭是感染的源頭。

她指，有僱主不希望外傭在平日前往檢測，強制檢測措施容易令外傭和僱主產生磨擦；她又批評當局宣傳不足，部分檢測站無人前往，但中環的檢測站則大排長龍。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭則指，政府強迫外傭打針會令許多人反感，舉例曾收到僱主求助稱新聘外傭不肯接種疫苗，出現磨擦，擔心若有數千至1萬名外傭不願打針而離港，「邊度搵返幾千人？」

她又關注，現時外傭醫療費用由僱主承擔，若外傭因需要做身體檢查以取醫生證明豁免打針，是否也要由僱主支付額外開支；一旦強迫外傭接種疫苗後出現問題，甚至不幸去世，是否由勞工保險賠償，「咁樣算唔算工傷呢？」。她亦擔心，如果外傭因不願打針而未能續約，當中的長期服務金等如何計算。

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記者：徐紹軒