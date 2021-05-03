【雙生陌生人】靚湯馬國明互不阻拍親熱戲　湯洛雯與男友去主題樂園慶生

▲ 馬德鐘與湯洛雯出席《雙生陌生人》開鏡禮記招。

馬德鐘、湯洛雯、陳煒、蔣家旻、何廣沛、郭柏妍等，在今日（5月3日）現身電視城出席TVB新劇《雙生陌生人》開鏡禮記招。靚湯湯洛雯稱，暫時睇劇本未有親熱戲，但就算有此劇情需要也不抗拒演出。

湯洛雯指男友馬國明十分開通，不會不許她拍親熱戲，但補充與馬國明拍拖後，暫時未被有被派演親熱戲。同時她也十分大方，也不阻止馬國明拍激情戲，更說：「TVB的尺度幫埋我，不會做得太過。」

另外，5月6日是靚湯34歲生日，她透露生日當日剛不用開工，或會與馬明行山或往主題樂園慶祝。