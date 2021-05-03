【雙生陌生人】靚湯馬國明互不阻拍親熱戲 湯洛雯與男友去主題樂園慶生 娛樂 17:32 2021/05/03 分享： 熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 馬德鐘與湯洛雯出席《雙生陌生人》開鏡禮記招。 馬德鐘、湯洛雯、陳煒、蔣家旻、何廣沛、郭柏妍等，在今日（5月3日）現身電視城出席TVB新劇《雙生陌生人》開鏡禮記招。靚湯湯洛雯稱，暫時睇劇本未有親熱戲，但就算有此劇情需要也不抗拒演出。 湯洛雯指男友馬國明十分開通，不會不許她拍親熱戲，但補充與馬國明拍拖後，暫時未被有被派演親熱戲。同時她也十分大方，也不阻止馬國明拍激情戲，更說：「TVB的尺度幫埋我，不會做得太過。」 另外，5月6日是靚湯34歲生日，她透露生日當日剛不用開工，或會與馬明行山或往主題樂園慶祝。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【伙記辦大事】52歲馬德鐘食素+做運動養生 美魔男成功逆齡：身體比10年前更好 14:34 2021/04/20 【伙記辦大事】52歲馬德鐘食素+做運動養生 美魔男成功逆齡：身體比10年前更好 【星二代】 兒子馬在驤遭負評未感心痛 馬德鐘不管束：過開心生活最重要 15:25 2021/04/20 【星二代】 兒子馬在驤遭負評未感心痛 馬德鐘不管束：過開心生活最重要 【男神封盤】馬德鐘未來新抱為反恐高材生 23歲馬在驤情傾女飛魚爭取奧運入場券 13:46 2021/04/21 【男神封盤】馬德鐘未來新抱為反恐高材生 23歲馬在驤情傾女飛魚爭取奧運入場券 湯洛雯 馬國明（藝人） 家庭關係 拍拖 TVB 電視劇