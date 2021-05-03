【新基建】夏慤道食水抽水站擬斥5.5億元重置　騰空地皮作新高等法院發展

▲ 政府建議於金鐘添馬一塊地皮，興建全新高等法院大樓。（資料圖片）

政府擬於添馬一塊地皮，興建全新高等法院大樓，重置現有金鐘高等法院。受規劃影響，需重置1988年落成的夏慤道食水抽水站，遷往駱克道遊樂場一帶，涉款逾5.5億元，最快年底展開工程，2027年內完工。

發展局向立法會提交文件，交代最新規劃建議。局方指出，夏慤道抽水站1988年落成，把從九龍輸送的食水加壓，再輸送至動植物公園配水庫，以及寶雲道配水庫，為中環、灣仔、半山區及山頂一帶供應食水。不過2017年政府計劃於添馬中信大廈對出地皮（即中環新海濱5號用地），興建高等法院新大樓，重置現時金鐘高等法院。由於夏慤道抽水站發展範圍，於是必須遷離以推行新發展。

局方稱，駱克道遊樂場的位置，較接近現有夏慤道抽水站的入水及出水水管，是重置抽水站的合適選址。新抽水站大部分設施及結構建於地底，而部分必需設於地面的設施，約佔現有駱克道遊樂場地面面積約一成。與新抽水站共處的空間，擬原址重置為新駱克道遊樂場，包括加建一個連觀眾看台的標準籃球場，以及其他遊樂場新增設施。當新抽水站落成後，將清拆現有夏慤道抽水站。

政府估算擬議工程費用5.55億元，包括興建抽水量約每日15.5萬立方米的新抽水站及相關結構，並原址重置新駱克道遊樂場；敷設長約700米的食水管；以及日後清拆夏慤道抽水站。當局計劃於財委會批准撥款後，今年底展開擬議工程，目標約6年內竣工。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰