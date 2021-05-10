【TOPick診症室】43歲主婦脫髮出紅疹揭紅斑狼瘡症　風濕病科專科醫生拆解最新治療方法

每年的5月10日是世界狼瘡日，紅斑狼瘡症可影響心理和心理健康。風濕病科專科醫生吳善巍指，這是病人自身免疫系統的疾病，把自己的組織抗原視為外界的抗原，所發生的自體抗體，它可以襲擊皮膚造成脫髮和紅疹等病徵，成因不明，可能與遺傳、環境、荷爾蒙有關，16至45歲女性較常患上。

吳善巍接受《TOPick診症室》訪問表示，曾看見一名43歲全職主婦患者，自身健康良好，家族沒有相關病史，最初發現自己脫髮、臉部和四肢出現紅疹，入院進行腎組織檢查，始確診紅斑狼瘡腎炎。

對於紅斑狼瘡症患者，吳善巍續稱傳統類固醇藥物可致高血壓及骨質疏鬆等副作用，新型藥物「抑制B細胞生物制劑」有效阻止細胞間自身攻擊，配合傳統治療更有效控制病情，減少對器官損傷。了解更多關於紅斑狼瘡症的病徵及治療方法，密切留意今晚10時在HKET TV播出的《TOPick診症室》。

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記者：陳麗娜