【跨性別人士】Elliot Page變性後暢談新身份　激動流淚：跨性別人士也就是人

▲ Elliot Page任《奧普拉傾談時光》嘉賓。

Apple TV+深度訪談節目《奧普拉傾談時光》（The Oprah Conversation）最新一集邀得Elliot Page，這次是Elliot Page自宣布跨性別身份後首度接受錄影訪問，暢談新身份為他所帶來的改變和對未來的期許。

自2007年，Elliot Page當時以愛倫比芝（Ellen Page）的身份演出電影《JUNO少女孕記》（JUNO）成名，之後憑《潛行凶間》（Inception）走紅全球。Elliot Page在2014年公開出櫃宣言後，Elliot更加投入關注性小眾身份及相關社會議題。

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登上《時代周刊》封面

Elliot 近年首次執導紀錄片《There’s Something in the Water》，講述他的家鄉加拿大西部省份 Nova Scotia 之中，有色種族原居民長期面對著環境性種族歧視（environmental racism）的問題，而他有份監製的紀錄片系列《Gaycation》亦曾獲得艾美獎提名。

2020年12月，Elliot於社交媒體上宣佈其跨性別身份，代名詞改為男性的他（he），以及二元對立以外的他們（they）。今年 3 月，Elliot登上《時代周刊》封面，成為該雜誌首位跨性別男性當上獨立的封面人物。

《奧普拉傾談時光》的深度訪談中，Elliot坦言自十歲開始已感到自己的真實性別與生理性別愈行愈遠。隨著 2010 年電影《潛行凶間》推出、仍然是 Ellen Page 的他處於事業高峰之時，Elliot卻因他的性別認同障礙而活於不安之中。

「當時有很多很多的宣傳計劃，我需要飛到全球各大城市，穿著晚裝、高根鞋出席每一樣活動，當時大家都覺得我應該穿成那樣。很記得電影在巴黎首映當晚，經理人為我揀選了3套晚裝由我選擇，當時我徹底崩潰了，像在電影中一樣歇斯底里地發狂。」Elliot說。

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展開另一人生

當Oprah問及對現時的身體有何新感受，Elliot形容為「感覺神奇，如奇跡般的活著」：「上半身手術（乳房重建）後，我感覺到前所未有的解脫，甚至興奮到不時向朋友們廣發自拍照，他們想必已經很吃不消（笑）。」

並續稱：「另一方面，我也覺得：天啊，為甚麼這個社會令這一切變得如此困難？我是經歷了幾多磨難才走到這一步！」

近年包括連續劇《雨傘學院》（The Umbrella Academy）的 Elliot 決定將心路歷程於《時代周刊》分享，全因他自覺有責任向全世界分享他的經歷，正如眾多歷史留名或的跨性別先行者、或更多作為出偉大犧牲的無名人士。

為跨性別人士發聲

Elliot稱：「今日我能夠安坐於此，全靠從前所有敢於活出真我而不惜冒險的跨性別有色女性。沒有她們作為先鋒，我實在想不到我們哪有現在的條件去生活。另外，本已缺乏足夠醫療保障的跨性別人士，正面臨某些政客的謊言攻擊，企圖削弱甚至取締我們應有的醫療權利。」

奧普拉又問到Elliot希望荷里活如何改變電影中跨性別角色的處理手法。

他說：「跨性別人士也就是人，不需要經過甚麼創傷、暴力對待甚至患有什麼精神病來『合理化』他們。期待大家更勇敢地講出更多從跨性別人士角度出發的故事，台前幕後亦然，包括導演、編劇及幕後工作人員。」