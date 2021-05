【跨性別人士】Elliot Page變性後暢談新身份　激動流淚：跨性別人士也就是人

▲ Elliot Page任《奧普拉傾談時光》嘉賓。

Apple TV+深度訪談節目《奧普拉傾談時光》(The Oprah Conversation)最新一集邀得Elliot Page,這次是Elliot Page自宣布跨性別身份後首度接受錄影訪問,暢談新身份為他所帶來的改變和對未來的期許。

自2007年,Elliot Page當時以愛倫比芝(Ellen Page)的身份演出電影《JUNO少女孕記》(JUNO)成名,之後憑《潛行凶間》(Inception)走紅全球。Elliot Page在2014年公開出櫃宣言後,Elliot更加投入關注性小眾身份及相關社會議題。

登上《時代周刊》封面

Elliot 近年首次執導紀錄片《There’s Something in the Water》,講述他的家鄉加拿大西部省份 Nova Scotia 之中,有色種族原居民長期面對著環境性種族歧視(environmental racism)的問題,而他有份監製的紀錄片系列《Gaycation》亦曾獲得艾美獎提名。

2020年12月,Elliot於社交媒體上宣佈其跨性別身份,代名詞改為男性的他(he),以及二元對立以外的他們(they)。今年 3 月,Elliot登上《時代周刊》封面,成為該雜誌首位跨性別男性當上獨立的封面人物。

《奧普拉傾談時光》的深度訪談中,Elliot坦言自十歲開始已感到自己的真實性別與生理性別愈行愈遠。隨著 2010 年電影《潛行凶間》推出、仍然是 Ellen Page 的他處於事業高峰之時,Elliot卻因他的性別認同障礙而活於不安之中。

「當時有很多很多的宣傳計劃,我需要飛到全球各大城市,穿著晚裝、高根鞋出席每一樣活動,當時大家都覺得我應該穿成那樣。很記得電影在巴黎首映當晚,經理人為我揀選了3套晚裝由我選擇,當時我徹底崩潰了,像在電影中一樣歇斯底里地發狂。」Elliot說。

展開另一人生

當Oprah問及對現時的身體有何新感受,Elliot形容為「感覺神奇,如奇跡般的活著」:「上半身手術(乳房重建)後,我感覺到前所未有的解脫,甚至興奮到不時向朋友們廣發自拍照,他們想必已經很吃不消(笑)。」

並續稱:「另一方面,我也覺得:天啊,為甚麼這個社會令這一切變得如此困難?我是經歷了幾多磨難才走到這一步!」

近年包括連續劇《雨傘學院》(The Umbrella Academy)的 Elliot 決定將心路歷程於《時代周刊》分享,全因他自覺有責任向全世界分享他的經歷,正如眾多歷史留名或的跨性別先行者、或更多作為出偉大犧牲的無名人士。

為跨性別人士發聲

Elliot稱:「今日我能夠安坐於此,全靠從前所有敢於活出真我而不惜冒險的跨性別有色女性。沒有她們作為先鋒,我實在想不到我們哪有現在的條件去生活。另外,本已缺乏足夠醫療保障的跨性別人士,正面臨某些政客的謊言攻擊,企圖削弱甚至取締我們應有的醫療權利。」

奧普拉又問到Elliot希望荷里活如何改變電影中跨性別角色的處理手法。

他說:「跨性別人士也就是人,不需要經過甚麼創傷、暴力對待甚至患有什麼精神病來『合理化』他們。期待大家更勇敢地講出更多從跨性別人士角度出發的故事,台前幕後亦然,包括導演、編劇及幕後工作人員。」