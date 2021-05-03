【母親節】轉季及紫外線影響媽媽肌膚狀態　4款精華滋潤肌膚保持最佳狀態【附價錢詳情】

▲ 為大家推介４款不同品牌的精華，滋潤肌膚保持最佳狀態。（圖片由品牌提供）

踏入春末初夏，肌膚狀態受轉季或猛烈的紫外線影響，加上時常配戴口罩，肌膚屏障容易受損及乾燥。為大家推介4款人氣品牌的精華，不論自用或是送給媽媽做母親節禮物都適用，幫助大家的肌膚由底層至面層都水潤飽滿，充滿活力，迎接夏日。

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Aesop 澄瑩面部精華素

澄瑩面部精華素是一款強效的打底精華素，可以發揮強化肌膚、調節肌膚平衡的功效。水狀質地能替代油性保濕產品及厚重的乳霜，同時又能為肌膚補充具有強化作用的維生素、充足的水分保濕和滋養性的植物成分。

此外，它具備強化作用的維生素C和擁有舒緩功效的煙醯胺（維生素 B3），令肌膚更通透澄亮，調節肌膚平衡，而角叉菜酸鈉則能提供持久的保濕。它亦含有滋養性的玫瑰、檀香和乳香精油，持續使用此產品有助於提升肌膚外觀，令肌膚長久受益。

innisfree新升級第4代綠茶籽精華

innisfree 第4代綠茶籽精華含有5種透明質酸，當中包括濟州天然青豆發酵萃取物，把精華液滲透至10層肌底，幫助強化肌膚角質層，讓女生們的肌膚達至長效鎖水保濕。

成分中同時擁有濟州鮮榨綠茶水，讓肌膚鎖住周邊水分，並加強肌膚自生水分能力，形成天然保濕鎖水膜，單次使用便能有效修補受損肌膚，3秒鐘快速爆發肌膚水分，有效舒緩紅腫症狀，24小時持續滋潤鎖水，為肌膚注入源源不絕的養分。

Nu Skin CELLTREX® ALWAYS RIGHT 活肌特效修護液

活肌特效修護液讓肌膚日間保持柔軟、受呵護及舒適，並於晚間補充肌膚的自然修復過程，令肌膚亦可保持最佳狀態。

此透薄、迅速吸收的精華液採用智能 HydraFlex 配方，能按照肌膚需要適當提供水分 – 於乾燥時引入水分，並防止水分蒸發；於潮濕或熱的時候隔開外界水分，讓肌膚一直處於合適的水潤度，時刻感覺滋潤舒適。

同時，極地植萃配方有助肌膚抵禦及加強適應日常壓力，如熬夜、忙碌生活及城市污染。

TATCHA全新THE DEWY SERUM 煥麗新生修復精華

這款精華融合乳酸、Hadasei-3™專利複合物、透明質酸及角鯊烯等多重滋養成份，讓肌膚秒間注入抗氧化成份，嫩肌即時回復細緻光滑，保持水潤透亮。

Hadasei-3™複合物包含日本人延年益壽的超級食物成分－宇治綠茶、沖繩紅海藻及秋田米，並由雙重發酵技術釋放其生活活性成分，蘊含高濃度植物乳酸，能夠誘發肌膚無比的吸收能力，長效填補細紋令肌膚更細滑飽滿。

同時富含對修護肌膚極為重要的氨基酸，高效提升天然保濕及保護屏障，促進天然的細胞更新，呈現健康水潤的透亮肌膚。

同場加映：母親節快到，除了買護膚品孝敬媽媽，都可親手做甜品給媽媽，簡易食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩