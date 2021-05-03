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【欺詐罪名】55歲警司涉詐騙政府購屋及銀行按揭貸款600萬元　被廉署起訴

社會 18:58 2021/05/03

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廉署起訴警司涉詐騙政府購屋及銀行按揭貸款600萬元。（經濟日報資料圖片）

一名警司涉嫌隱瞞將一個購入的單位出租，並訛稱該單位供家人自住，詐騙政府及一間銀行向他批出購屋貸款及按揭貸款共約600萬元，被控兩項欺詐罪名，周三（5日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告龍少泉，55歲，1986年加入警務處，至2019年5月晉升至警司職級，他符合資格按購屋貸款計劃向政府申請貸款以購置物業，即若距離法定退休年齡不足10年，可獲豁免須居住於有關物業的規定，相關物業只可由申請人或家人居住，不得出租或分租。

案情指，被告於2016年按該計劃向庫務署申請貸款，並向滙豐銀行申請按揭貸款，按揭貸款額為樓價的6成，申請時距離退休不足10年。廉署早前接獲庫務署轉介的投訴，調查後發現被告涉嫌虛假地在該計劃的申請中表示，將獲交付一個愉景灣空置單位，以及沒有呈報他與該單位當時的租客已簽訂租約，而該變動可能會影響他領取房屋福利的資格。

另一控罪稱，被告涉嫌在向滙豐申請按揭時，虛假地表示有關單位將由父母居住，並將於交易完成時取得該空置單位，沒有在提取貸款前通知滙豐他已簽訂有關租約，而該變動可能使申請表內資料變為不正確或失實。

被告涉嫌意圖詐騙而誘使庫務署署長及滙豐，分別向他發放購屋貸款約210萬元及按揭貸款390萬元。

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記者：陳曉瑩

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