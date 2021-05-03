唐英年稱西九文化區資金流錯配　長遠需尋找資金

▲ 唐英年（右）表示，目前最大挑戰是資金流錯配。（林宇翔攝）

西九文化區管理局董事局主席唐英年今日向立法會一小組委員會，交代西九文化區計劃的最新財務狀況。他表示，雖然今年財務狀況好轉，但只是給予了喘息機會，因預測2022至23年會出現斷資金流問題，長遠仍需要尋找資金，而最值錢的是土地，會想辦法發掘更多資金。

唐英年續指，希望不用向政府尋求撥款，萬一要再向政府尋求撥款，「都會盡量攞少些」，因為明白財政司司長正面對巨大財政壓力，自言作為香港一部分，都希望盡所能減輕財務壓力。

他認為，目前最大挑戰是財務資金流錯配，坦言早在2008年出任政務司司長時，向西九文化區撥出216億元撥款，已知道是不足以應付所有文化藝術項目，故當時已訂出「兩條腿走路」的財政策略，即每興建一個帶來支出的文化藝術項目，就要有一個有收入的項目，如寫字樓、餐飲，以做到「一步一腳印」繼續向前，但受高鐵工程影響，帶來收入的項目未上馬，便陸續啟用戲曲中心等5個支出項目，導致資金流有大錯配，強調已盡量補鑊。

民政事務局常任秘書長謝凌潔貞表示，文化藝術設施一定不會賺錢，只會帶動人流，早在2017年已預計，西九文化區會在2022至24年會有資金流問題，但可以透過融資解決，待上蓋物業發展後還款，認為要對西九公允。她續指，西九項目要融資，就得到財政司司長同意，方案不出3個，分別是政府撥款、向外界借貸，以及發行債券。

記者：陳宛彤