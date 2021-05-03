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梁振英：新界面貌遠不及內地窮鄉僻壤　未來五年可能是港人最後機遇

政治 19:05 2021/05/03

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全國政協副主席梁振英。(香港中華廠商聯合會提供)

全國政協副主席、前特首梁振英出席一個研討會時表示，國家發展迅速，內地農村和郊區已做到山明水秀、井井有條，並稱自己日前到新界看過，面貌遠遠不及內地的窮鄉僻壤。他認為，「香港未來五年的機遇，很可能是港人最後機遇」，呼港商要掌握機遇，包括做好調查研究、雙向宣傳介紹和對接工作。
    
梁振英今日於廠商會「十四五規劃與香港廠商可持續發展」研討會上發表主題演講，指自己過去3年在內地跑得相當多，尤其在過去半年曾36次到內地、去過17個城市，並形容內地到處欣欣向榮、官商民積極向上、樂觀自信，對國家發展很有信心，變化速度非常快。

他認為，五年規劃對可持續發展很重要，而從國家層面，甚至廣東及上海都有五年規劃，政策更是「講得出，做得到」、「言出必行，行則必果」；但反觀香港就無五年規劃，最接近的規劃模式是《施政報告》，但提出的政策只不過是政府的主觀願望，能否落實要視乎立法會的反應，以及社會的接受程度。 

梁振英強調，在國家十四五規劃中，不論是關於港澳篇章或是與香港無直接關係的篇章，甚至是地方層面規劃篇章，都可以看到許多香港廠的機遇，但坦言因香港過去兩年發生的事情，加上內地發展速度迅速，「未來五年的機遇，亦很可能是香港人最後的機遇」。

因此香港廠商要從三個方向著手，掌握機遇，包括：一）做好調查研究，多舉辦研究會，並進行實地調查，與不同地方交流；二）做好雙向宣傳，向內地講解香港情況之外，同時向香港社會宣傳內地發展機遇；以及，三）要做好對接工作，以實現計劃及夢想。 

梁振英指，向內地宣傳香港人及社會正在做的事很重要，指「這問題上內地某些人的認為，覺得香港做到的我都做到，香港已無特別作用，是錯的」，強調香港的優勢對國家發展是有用的，過程中香港人亦可以把握好自己的發展機遇。他同時鼓勵香港青年人多點去內地看，透過內地看到現代化工廠，以及自身發展機遇，確保後繼有人。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李淇

經濟 香港 可持續發展 商會 梁振英

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