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【過渡屋】政府擬加碼資助NGO改建酒店房作過渡屋　每間房最高資助額20萬元

社會 19:11 2021/05/03

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政府擬加強支援過渡性房屋項目。（資料圖片）

政府建議加強支援非政府機構，推行過渡性房屋項目，向兩類過渡性房屋提供加碼資助。當中包括由酒店/賓館房間改建的過渡屋，以及需大規模興建排水設施的新建過渡屋項目，預計最快今年第三季實施。

運輸及房屋局向立法會提交文件，指去年3月設立的「過渡性房屋項目資助計劃」，旨在支援非政府機構，在政府或私人土地和場所，推行非牟利過渡性房屋項目，包括將現有空置住宅單位翻新做過渡屋，每個單位總資助額最多20萬元；以及於空置地皮上搭建過渡屋，涵蓋基本建築工程費用，每單位總資助額最多55萬元。

可是近期有非政府機構，盼將酒店/賓館房間改作過渡屋，資助計劃卻仍未將酒店/賓館房間納入資助範圍。現時NGO可向關愛基金轄下「資助使用酒店和賓館房間作為過渡性房屋的先導計劃」申請撥款，預計總額9,500萬元可資助改建800間酒店房間，即平均每間房資助11.8萬元。政府認為有關資助，NGO或不夠資金支付佔用酒店房間的租金開支，建議酒店房間應納入政府的資助計劃，每間房資助上限20萬元。

另外，有些涉及空置土地上興建過渡屋的項目，用地範圍缺乏公共清水或污水接駁，須提供大規模排水設施。政府認為，從一些正在進行可行性研究的項目可見，項目往往須提供大規模的排水設施，涉及大筆開支，令財政上僅變得勉強可行。政府建議，為這類項目提供額外財政資助，資助上限訂為每個單位1.5萬元，即每個單位資助上限增至56.5萬元。

政府暫定在今年中向財委會尋求批准擬議修訂，以期由第3季開始實施建議。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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責任編輯：吳卓峰

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