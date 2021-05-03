【撤離檢疫】28歲女主婦疑帶變種病毒　尖沙咀金巴利道美園大廈住戶須撤離

▲ 警方晚上到尖沙咀金巴利道美園大廈進行撤離住戶。(曾耀輝攝)

新冠肺炎疫情再現變數，警方及和身穿防護裝備人員晚上到尖沙咀金巴利道美園大廈進行撤離住戶。衞生防護中心表示，正跟進一宗初步顯示涉及N501Y變種病毒株的輸入確診個案。鑑於N501Y變種病毒株的傳染性較高，中心認為必須採取審慎的感染控制措施，將相關大廈所有樓層的單位沒有病徵的住戶安排進行強制檢疫，以阻截N501Y變種病毒株擴散的潛在風險。

該個案為一名28歲女子，為家庭主婦，她於4月4日乘搭由TATA SIA Airlines（Vistara）營運的航班UK6395從印度德里飛抵香港，4月4日至25日於富豪東方酒店進行檢疫，4月25日完成檢疫後返回尖沙咀金巴利道69-71A號美園大廈住所居住。她於4月26日到伊利沙伯醫院求診，於急症室採集的樣本對新冠病毒檢測結果呈陰性。根據強制檢測要求，她於4月30日到社區檢測中心進行抵港後第26日的檢測，其結果為「不確定」，她於5月2日獲安排入院接受進一步檢測，病毒檢測結果呈初步陽性，並對新冠病毒抗體呈陽性。

由於該個案在4月25日至5月2日於社區逗留期間可能具傳染性，為審慎起見，中心將該大廈所有樓層的單位（約涉及40個單位）沒有病徵的住戶送往檢疫中心；若住戶出現病徵，則會被送往醫院接受治療。該些人士將會進行21天強制檢疫。

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此外，中心亦正繼續跟進早前涉及N501Y變種病毒株的確診本地個案，包括第11,643、11,672和11,773宗，隨着個案追蹤辦公室進行了進一步調查，中心發現該3宗個案均曾於4月11日到訪東涌東薈城，而個案11,643和11,672於當日曾光顧位於東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge。政府會向曾於4月11日於該兩個處所逗留的人士（包括訪客和員工）發出強制檢測公告。

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記者：鄧凱文