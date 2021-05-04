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【幼童健康紀錄雲端管理系統】IVE師生創幼童雲端系統　助家長監察子女上學情況

社會 00:00 2021/05/04

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑課程師生，研發幼童健康紀錄雲端管理系統，可用App記錄幼童健康及成長狀況。（IVE提供圖片）

香港專業教育學院（IVE）雲端系統及數據中心管理高級文憑課程師生，成功開發「幼童健康紀錄雲端管理系統」，讓幼兒中心職員利用電話應用程式紀錄幼童健康及成長狀況，有助教師應對家長不同疑問，可更專心照顧及教導幼童。

有份開發系統的學院資訊科技系教學助理張偉傑表示，新開發的雲端系統除了可供幼兒中心教職員，透過應用程式記錄各項幼童健康狀況，包括體溫、皮膚狀況、活動表現評估、膳食情況等，家長亦可隨時登入查看子女於幼兒中心的狀況，亦可翻查過去紀錄。

基督教香港崇真會恩樂園園園長何月儀表示，校方以往手寫紀錄學童資料，「一個學童就一個檔案」，更以顏色作分類，需要大量地方儲放檔案。至今年3月起該校利用新系統紀錄幼童日常起居及健康情況，例如身體出現皮膚泛紅、情緒變化如容易哭泣等情況，教師均可即時紀錄，「尤其在職家長不用等接子女放學時才詢問，老師又要花時間應對」，認為系統有助減輕教師工作負擔，資料亦方便日後查找，冀未來系統能作為大數據，分析研究同齡學童的成長及發展情況。

張偉傑指，系統設計上用到雲端運算、應用程式編寫及網站編寫等技術，職員輸入的資料會經過加密處理，並使用加密的雲端資料庫，以作雙重認證。不過，系統暫只有2間幼兒中心使用，未能開放至全港，未來會繼續改良，盼能提高使用量。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

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記者：洪芷晴

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