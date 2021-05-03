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【創科人才】數碼港推出創科人才招聘平台　助求職者與旗下1,650間初創配對

社會 21:33 2021/05/03

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

數碼港宣布推出創科人才綜合招聘平台「iTalent」。（數碼港提供圖片）

數碼港宣布推出創科人才綜合招聘平台「iTalent」，為求職者尤其是應屆大專畢業生提供就業機會。平台正陸續增添職位空缺，並針對金融科技、智慧生活、數碼娛樂及電競三大範疇分類，涵蓋技術崗位如數據工程師及業務發展、網絡行銷等。求職者今日起（3日）可於平台註冊登記。

平台獲政府部門、科技巨擘及香港大專院校支持，為數碼港旗下超過1,650間初創提供職位配對。平台提供職缺搜尋、職位推薦及提示功能，協助求職者尋找合適工作，求職者亦可將個人檔案直接匯出成履歷，查看競爭力指數判斷個人檔案的強弱等。

另外，平台網羅實用就業資訊，如面試注意事項、實習生分享，和來自Amazon Web Services、Google及Microsoft等3間科技巨企的免費學習資源。平台未來會陸續推出更多職業及訓練計劃，包括僱員再培訓局合作，為完成創科相關培訓課程的畢業生提供實習機會，以及舉辦「數碼港創科職業實習計畫」（CDTIP），讓科技專才汲取行業實戰經驗。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，過去7年舉辦招聘博覽期間，留意到愈來愈多科技初創希望聘請合適的專才拓展業務，但進行招聘程序往往為公司的資金及人力資源帶來負擔，故期望平台可為創科生態圈發掘人才。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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