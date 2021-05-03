【變種病毒】3確診者曾於4月11日訪東涌東薈城　其中2人同日曾光顧東涌海堤灣畔Curry Lounge

▲ 早前3宗涉N501Y變種病毒株的確診本地個案，均曾於4月11日到訪東涌東薈城，其中2人當日曾光顧位於東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge。

變種新冠病毒襲港壓力俱增，衞生防護中心今（3日）公布，再多一名28歲女主婦疑帶變種病毒，詳情請看：下一頁，即累計有6名確診者於社區驗出帶有變種新冠病毒。防護中心續指，早前3宗涉N501Y變種病毒株的確診本地個案，均曾於4月11日到訪東涌東薈城，其中2人當日曾光顧位於東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge。

中心表示，早前3宗個案均曾於4月11日到訪東涌東薈城，包括29歲男（第11,643宗）及其31歲女友人（第11,672宗）和39歲女菲傭（第11,773宗），而第11,643和11,672宗當日曾光顧位於東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge，港府會向4月11日於該兩個處所逗留的人士（包括訪客和員工）發出強制檢測公告。

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記者：鄧凱文