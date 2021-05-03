【疫苗接種】增6宗接種新冠疫苗後送院個案 　一名49歲女子因心悸及高血壓須留院觀察

▲ 政府公布，昨日（2日）共有6宗接種新冠疫苗後送院個案，其中5人已經出院，1人留院觀察。(經濟日報資料圖片)

政府公布，昨日（2日）共有6宗接種新冠疫苗後送院個案，其中5人已經出院，1人留院觀察。

留院個案為一名49歲女子，昨在林士德體育館 社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗後，因心悸及高血壓送瑪嘉烈醫院，經治療後情況穩定。

另外，目前政府已為市民接種共約152.9萬劑新冠疫苗，當中約97.2萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約44.5萬名接種科興疫苗，約52.6萬名接種復必泰疫苗；約55.8萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約32萬名接種科興疫苗，約23.5萬名接種復必泰疫苗。



而今日（3日）約有37,600名市民接種了疫苗，當中約有7,000名市民接種第一劑科興疫苗，約有2,500名市民接種第二劑科興疫苗，約有12,700名市民接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有15,300名。

在網上預約接種疫苗的市民則有約21,600名，當中約4,300名市民預約接種科興疫苗，而約17,300名市民預約接種復必泰疫苗。

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記者：洪芷晴