【浪費食物】疑欠車手棄單惹浪費食物爭議　Uber Eats指或因不同原因取消　

新冠肺炎疫情下，很多人選擇減少外出用餐而叫外賣，網上外賣平台用家不斷增加。惟近日有餐廳在網上吐苦水，稱有外賣平台因沒有「車手」而被「棄單」，浪費已製作的食物，涉及一晚9張定單，金額約7,000元。有業界代表指可能因繁忙時間，而出現人手短缺情況。涉事外賣平台則回覆指，定單取消可基於不同原因，強調會與合作餐廳及送餐夥伴緊密溝通。

本地泰國餐廳「泰Cool」近日在網上發文，指其餐廳預備好食物並等待外賣平台的外送員送貨，惟等待多時卻未見有外送員。及後，餐廳發現所有定單被取消，事後了解其原因為外送平台「Uber Eats」沒有「車手」送外賣，因此需要取消定單。

▲ 負責人馬先生表示，這種情況屢見不鮮，近日更有上升趨勢，特別是在周末晚市時間，「最誇張試過一晚9張單被取消，差唔多近6千、7千元」。（泰Cool FB)）

負責人馬先生表示，這種情況屢見不鮮，近日更有上升趨勢，特別是在周末晚市時間，「最誇張試過一晚9張單被取消，差唔多近6千、7千元」。

他指，即使外送平台會「找數」並向餐廳付款，但「錢銀事少，浪費食物事大」，加上由於無故取消定單，令到食客等待多時才知悉定單被取消而感到不滿，擔心食客認為是餐廳的問題，而令到其聲譽受損，網民亦批評平台做法浪費食物。

稻苗學會會長，兼敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，作為餐飲業一員，其餐廳甚少面對上述情況，相信這些外送平台繁忙時間或出現人手短缺，他提到朋友曾因外賣出現「漏單」情況，需要自行坐的士到餐廳取回。

對於因平台缺乏車手而出現定單取消，間接造成浪費食物，綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，若今次屬單一事件的話，餐廳職員可自行處理；但若然同類情況經常發生，餐廳應與平台商討如何再避免同類情況發生。他亦指，市民若要避免棄單及考慮會否出現浪費食物的情況，下單後可到餐廳自取。

涉事的外賣平台「Uber Eats」回應記者查詢時表示，定單取消可基於不同原因，包括繁忙時段、路面情況或天氣因素，導致準備餐飲或送餐時間比用戶預期中長。他強調，會繼續不時更新平台的用戶體驗，並繼續與合作餐廳及送餐夥伴緊密溝通及收集意見。

網上有言論指，其他平台亦有同類情況出現，並非冰山一角。「Foodpanda」表示，平台擁有成熟的外送團隊，並不斷有新送遞員加入，足以應付全港訂單。為盡量避免問題訂單出現，造成食物浪費，foodpanda已採取一系列的措施，如改良接單裝置功能、完善送遞服務程序等，並將不斷提升系統功能，並繼續與餐廳夥伴緊密合作，共同應對食物浪費，為顧客提供更佳的用餐體驗不斷努力。

另一平台「Deliveroo戶戶送」表示，一直密切監測外送網絡的營運表現，並運用數據分析配對供應與需求，並作出即時調整，確保有足夠送餐專員處理定單。

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記者：曾卓鋒