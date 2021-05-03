【上呼吸道感染】單日42間學校爆發上呼吸道感染須納強檢　包括聖嘉勒小學及幼稚園、 聖安當小學/幼稚園、培道小學及幼稚園等

▲ 衞生署衞生防護中心表示，最近錄得的學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，最近兩星期涉及院舍或學校的上呼吸道感染個案有99宗，包括72間幼稚園／幼兒中心和27間小學，涉及650人。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心發現，最近學校爆發上呼吸道感染個案有增加趨勢，過去兩星期涉及院舍或學校的上呼吸道感染個案有99宗，包括72間幼稚園／幼兒中心和27間小學，涉及650人。而單在今日(5月3日)錄得42間學校爆發，包括30間幼稚園/幼兒中心和12間小學。

由於上呼吸道感染與新型冠狀病毒病的病徵或會相似，政府深夜將全數42間學校，納入強制檢測公告以及早發現潛在患者，包括中西區聖嘉勒小學及幼稚園、 油塘聖安當小學 / 聖安當幼稚園、九龍城香港培道小學及幼稚園等。

衞生防護中心表示，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染個案，會要求學校即時停課5天，並向學校所有員工及學生發出新冠狀病毒病強制檢測令，減低在學校和社區傳播的風險。

衞生防護中心亦已經向學校及醫生發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施，學童如發燒，不論有否呼吸道病徵，都不應回校，並應立即佩戴口罩和盡早求醫。學校應每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。

42間爆發上呼吸道感染學校 (任何4月20日至5月3日期間曾身處下列學校超過兩小時人士，須於5月6日或之前接受檢測)

(1) 荃灣綠楊新邨寶血會伍季明紀念學校

(2) 元朗聖公會靈愛小學

(3) 界限街 71 號新翼啟基學校

(4) 灣仔高主教書院小學部

(5) 柴灣興華(二)邨聖保祿天主教小學

(6) 屯門兆康苑屯門官立小學

(7) 天水圍伊利沙伯中學舊生會小學分校

(8) 天水圍天恒邨順德聯誼總會伍冕端小學

(9) 元朗基督教宣道會徐澤林紀念小學

(10) 上水東華三院馬錦燦紀念小學

(11) 中西區聖嘉勒小學及幼稚園

(12) 油塘聖安當小學 / 聖安當幼稚園

(13) 九龍城香港培道小學及幼稚園

(14) 屯門兆康苑保良局田家炳兆康幼稚園

(15) 黃大仙上邨基督教恩苗東九龍幼稚園 / 基督教恩苗幼兒學校

(16) 油麻地富榮花園迦南幼稚園(富榮花園) /迦南幼兒園 (富榮花園)

(17) 深水埗德貞幼稚園

(18) 荃灣祈德尊新邨救世軍荃灣幼兒學校

(19) 上水彩園邨仁濟醫院永隆幼稚園 / 幼兒中心

(20) 九龍塘迦南幼稚園(窩打老道) /迦南幼兒園(窩打老道)

(21) 元朗康德閣鄰舍輔導會元朗幼兒園

(22) 粉嶺嘉盛苑九龍城浸信會嘉福幼稚園

(23) 將軍澳天主教聖安德肋幼稚園

(24) 葵涌邨聖公會荊冕堂葵涌幼稚園

(25) 沙田乙明邨救世軍乙明幼兒學校

(26) 屯門田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園

(27) 深水埗怡靖苑香港基督教女青年會宏恩幼稚園

(28) 牛頭角花園大廈浸信會幼兒學校

(29) 華富邨救世軍華富幼兒學校

(30) 紅磡海逸豪園博愛醫院任永賢夫人幼稚園及幼兒中心

(31) 秀茂坪曉麗苑路德會陳蒙恩幼稚園

(32) 跑馬地天主教聖瑪加利大幼稚園

(33) 荃灣祈德尊新邨救世軍吳國偉紀念幼稚園

(34) 九龍塘天主教聖若望英文書院的幼稚園部及國際幼兒中心

(35) 粉嶺華心邨香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校

(36) 粉嶺神召會幼稚園

(37) 紅磡海濱南岸國際英文幼兒園(紅磡校舍)

(38) 沙田禾輋邨聖公會靈風堂幼稚園

(39) 元朗新界婦孺福利會元朗幼兒學校

(40) 九龍塘多實街 5-7 號根德園幼稚園

(41) 九龍塘根德道 9 號根德園幼稚園

(42) 牛頭角上邨平安福音堂幼稚園(牛頭角)

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責任編輯：洪芷晴