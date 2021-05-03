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【上呼吸道感染】本港單日錄42間學校爆發上呼吸道感染個案　衞生防護中心呼籲市民提高警覺

社會 22:56 2021/05/03

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

衞生署衞生防護中心表示，最近錄得的學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，最近兩星期涉及院舍或學校的上呼吸道感染個案有99宗，包括72間幼稚園／幼兒中心和27間小學，涉及650人。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心表示，最近錄得的學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，最近兩星期涉及院舍或學校的上呼吸道感染個案有99宗，包括72間幼稚園／幼兒中心和27間小學，涉及650人。當中42間學校，包括30間幼稚園/幼兒中心和12間小學，則為今日錄得個案。

中心已經向學校及醫生發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施，學童如發燒，不論有否呼吸道病徵，都不應回校，並應立即佩戴口罩和盡早求醫。學校應每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。

中心指出，上呼吸道感染及其他呼吸系統感染新型冠狀病毒病的病徵或會相似，在臨床上或難以區分，要盡早檢測、及早發現潛在患者。一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染個案，會要求學校即時停課5天，並向學校所有員工及學生發出新冠狀病毒病強制檢測令，減低在學校和社區傳播的風險。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

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