林鄭訪問宗教界及鄉議局　指相信北區未來有更大發展

▲ 林鄭月娥訪問新界鄉議局主席劉業強。（政府新聞處影片截圖）

特首林鄭月娥主持節目《選委界別分組面面觀》，今日訪問香港道教聯合會主席梁德華，以及鄉議局主席劉業強。林鄭提到，鄉議局在選委會由26席增至27席，突顯鄉議局的代表性。劉業強感謝中央支持及信賴，鄉議局可增加代表，又指鄉議局已有95年歷史，參與過抗日，也是第一個站出來支持回歸祖國，現有資格參選鄉議局選委選舉約有160人，預測今屆選舉也會有良性競爭。

林鄭最後亦提到新界北區的發展，指深圳近年推出很多新的政策，將會成為一個先行的示範區，而北區與深圳相鄰，相信北區未來會有更加大的發展，又向劉業強喊話指，「港深的合作很需要靠北區居民的支持」，期望日後兩人可多點落區落村，聽取市民意見。

▲ 林鄭月娥訪問香港道教聯合會主席梁德華。（政府新聞處影片截圖）

另外林鄭又訪問香港道教聯合會主席梁德華，提到新修改的選舉制度，選舉委員會雖然由1,200人增至1,500人，但宗教界的組成和分組，並未有在是次改制中有變動，更形容過往由六大宗教，自行選出10名選委的做法「好特別」，而今次創新科技界等專業界別，亦會採取宗教界的選舉方法。

梁德華回應指出，由各宗教組織互選十名代表，有足夠代表性，又指道教聯合會的宗教地位自英政府時代已被認可，認為他們在此政制下，要珍惜這個機會，亦要自重。他又認為，選委會由1,200人增至1,500人，體會到政府真的洞察民情，令選委會的代表性更強，更做到集思廣益的效果，形容是一種進步。

對於林鄭提到，過去六大宗教領袖就本港事務一起發聲，讓人感受到穩定人心的作用。梁德華指，「六大宗教領袖座談會」，主要宗旨是團結不同宗教，在香港裡共同將博愛精神凝聚，為信徒及市民做事，而他們有一個成文規定，每一個計劃必會通過秘書處上達至六宗教領袖，若立場不一致，在該事上就不會表態，以示團結，如世界或香港有事情涉及信仰，就會聯合一起以宗教精神發表文告啟示。

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責任編輯：李淇