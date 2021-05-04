【強制檢測】涉變種病毒社區個案　東薈城、海堤灣畔地下Curry Lounge及尖沙咀美園大廈納入強檢

▲ 涉變種病毒社區個案，尖沙咀美園大廈納入強檢。曾耀輝攝

政府深夜發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處46個指明地方的人士（下稱「受檢人士」），在指定日期前接受新冠病毒核酸檢測，當中包括5月3日錄得的一宗涉及N501Y變種病毒株的初步確診個案，政府將金巴利道 69-71A 號美園大廈納入強制檢測公告。而經衞生防護中心進一步調查，早前涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地確診個案，曾身處的東涌東薈城及海堤灣畔地下Curry Lounge亦須強檢。

同時，柴灣環翠道 18 號興華(二)邨豐興樓或安興樓則因為污水樣本檢測呈陽性，被納強檢公告。另外，有42間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦被納入強制檢測公告，包括中西區聖嘉勒小學及幼稚園、 油塘聖安當小學 / 聖安當幼稚園、九龍城香港培道小學及幼稚園等。(詳情即睇)

已完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府今日（4日）會於柴灣興華（二）邨為須接受強制檢測的人士（包括外傭）增設流動採樣站，並延長位於東涌富東邨的流動採樣站的服務日期至5月5日。

5月3日強制檢測公告詳情：

A. 污水樣本檢測呈陽性的住宅大廈

1. 任何在4月20日至5月3日期間，曾身處柴灣興華(二)邨豐興樓或安興樓超過兩小時的人士，須於5月6日或之前接受檢測。受檢人士若在5月1日至3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 初步顯示涉及 N501Y 變種病毒株的輸入確診個案曾到訪的地方

1. 任何在4月20日至5月3日期間曾身處尖少咀金巴利道 69-71A 號美園大廈的人士，須於5月6日或之前接受檢測。

C. 早前涉及 N501Y 變種病毒株的源頭不明本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在4月11日曾身處東涌東薈城商場人士，須於5月6日或之前接受檢測。受檢人士若在4月30日至5月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在4月11日曾身處東涌海堤灣畔地下 S 號鋪 Curry Lounge 的人士，須於5月6日之前接受檢測。

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責任編輯 李志強