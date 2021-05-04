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【外傭強檢】周六及周日逾12萬外傭完成採樣　港府呼籲未來6天預約檢測

社會 01:17 2021/05/04

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

大批市民及外傭到中環愛丁堡廣場流動檢測站接受檢測。馮漢柱攝

政府要求全港37萬外傭在5月9日前完成新冠病毒檢測，單在過去周六及周日，多個檢測站出現外傭輪候檢測長龍，兩日合計超過12萬2,000名外傭完成採樣。

政府表示，單在5月2日(星期日)全港21間社區檢測中心和36個流動採樣站，共為超過115,000名市民採樣（當中包括超過70,000名外傭），連續第二日創下本港社區檢測中心／流動採樣站單日採樣數字的新高。

而計及5月1日(星期六)超過113,000名市民採樣（包括超過52,000名外傭），在過去周六及周日有超過12萬2,000名外傭完成採樣。

政府又宣布，5月3日已在西營盤社區綜合大樓新增一個流動採樣站，加強服務。尚未接受檢測的外傭仍可在未來6天善用各社區檢測中心及流動採樣站的服務。截至5月3日下午6時，全港21間社區檢測中心於未來6日（即5月4日至9日），合共尚有約14 000個預約名額。

現時全港共有21間社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。社區檢測中心的預約名額已整體提升至每日逾38 000個，同時亦已增加人手為市民提供服務。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯　李志強

疫情 外傭 檢測中心 病毒檢測 西營盤

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