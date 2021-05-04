【陳煒結婚】47歲煒哥被爆低調再婚　寓所簽紙嫁醫生男友修成正果

▲ 陳煒被爆已低調再婚，在寓所簽紙下嫁醫生男友。

曾經歷婚姻失敗的陳煒（煒哥），於前年覓得第二春，跟醫生男友陳國強相戀，雖然多次傳出婚訊，但皆為煒哥否認。不過，今日有傳媒報導，陳煒原來已跟男友在寓所秘密簽紙，正式成醫生人妻。

現年47歲的陳煒，前年7月被爆覓得第二春，承認跟同樣經歷過失婚的醫生男友陳國強蜜運。

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二人拍拖兩年，感情穩定，據知煒哥跟男友都喜歡小朋友，故一直計劃結婚，希望組織幸福家庭。而今日有傳媒爆料，指煒哥跟男友早前已於寓所低調舉行婚禮。

▲ 煒哥修成正果。（instagram圖片）

據報導，煒哥跟男友歷半年同居，已認定對方，二人在寓所低調完婚，僅邀雙方家長出席，在律師前簽紙完婚。

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陳煒曾接受電台訪問，大談跟男友相識經過，原來煒哥男友憑著了得的畫功奪芳心，另外煒哥憶述初回港時要面對離婚傷痛，可說人生的低谷，只能靠工作麻醉，故二人一見如故。

大讚醫生男友

08年煒哥曾息影下嫁年紀比她細三年的台灣商人顏志行，並嫁雞隨雞先後移居台灣、北京同泰國等地。煒哥直言在他鄉有朋友，每天煮飯做家務，感覺自己在社會沒有價值。

▲ 陳煒被指再結婚。

至12年她向前夫提出搬回香港，主要原因為了照顧患病父母，奈何前夫最終提出離婚的要求。跟前夫分開後，煒哥於前年跟經歷過失婚的醫生男友陳國強蜜運。她更大讚男友畫功了得，以心意卡表愛意。「我們是因為黃智賢認識，是做了一年多朋友才開始，陳醫生不算浪漫，但很細心，他畫公仔好靚，最浪漫就是親手畫卡。」

陳煒今年曾被拍得到跑馬地睇新樓盤，有指為婚事作準備，當時她笑指跟醫生男友已有共識。

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