【好聲好戲】馮盈盈聲演獲評判肯定淚灑錄影廠　FYY激動：很多人說我聲音難聽

▲ 《好聲好戲》馮盈盈獲好評。

曾志偉回TVB任高層後，積極推出一連串綜藝節目與對家ViuTV展開電視大戰。由阮兆祥和賴慰玲主持的新節目《好聲好戲》在昨晚（5月3日）首播，當中「爆Show女王」馮盈盈的演出令人眼前一亮，令人對她過往形象改觀。

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▲ 馮盈盈爆喊。（《好聲好戲》截圖）

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淚灑錄影廠

向一眾陪伴大家多年配音員致敬的節目《好聲好戲》，有多位藝員參與配音比賽，並再由專業配音員做導師。當中由汪明荃任主席評判，另有星級評判劉江和陳欣。

《好聲好戲》首集出場參賽者有何廣沛丶馮盈盈丶易宇航和陳安瑩。當中「爆Show女王」馮盈盈聲演《宮心計》其中一場，演出獲評判一致讚好。

TVB台聲陳欣點評稱：「唱歌方面，那個節奏完全對上小演員的嘴形，我覺得那裏唱得不錯。」重量級評判劉江表示認同，不斷重複稱讚：「真的很對嘴形。」。

▲ 馮盈盈對足嘴形。（《好聲好戲》截圖）

在後台的馮盈盈聽畢評語後不禁落淚，她在訪問中表示：「其實由我16年港姐入行，一直以來有很多聲音，說我懶音很嚴重、咬字有問題、聲音很難聽，一聽就想讓人關電視。」

她希望透過節目改善這方面的問題，突破自己。

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IG長文抒發

馮盈盈在首集演出大獲好評，節目播出後，盈盈在IG發文：「『好聲好戲 全港首個配音比賽真人騷』、『吓!?睇人配音？有咩好睇呀？』，我會答你：『有』，就係睇各位參賽者與配音員，如何無比認真和專注看待。」

馮盈盈視配音為藝術：「聲演這門專業和藝術，為單單一場戲配音，其實無異於重演該場戲，不是，應該是還要難上好幾倍。配音不能憑個人喜好和創意去重新創作，戲中人每一個字、開口、吸氣、閉口、口型、語氣、節奏和最高深的情緒，配音員都要精準捕捉到，再分毫不差地臨摹，100%跟足，用聲音演出來。」

▲ 馮盈盈受到不少劣評。（《好聲好戲》截圖）

她解釋配音的難處：「比起演戲，聲演沒有肢體動作、道具、美術、任何視覺輔助，就只有聲音作為你的演出渠道，因為你只能用聲音去感動觀眾，灌注在當中的感情和技巧，必需要來的更濃郁更透徹。」

回憶負評，她希望自己有改進空間：「說起馮盈盈這三個字，我聽過有人的即時反應是：『睇佢主持做綜藝節目就多喇，唔太覺得佢識做戲。』、『FYY呀嘛 佢唔出聲好好多。』，很感激大家一有留意我的演出，並願意給我最中肯的意見。」

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她續指：「我是有聽到並放在心內，持續為此努力改進，今次有幸參加《好聲好戲》，我沒有視此節目為一個比賽，而是一個為觀眾呈現高水平聲音表演的舞台，一個讓觀眾了解聲演藝術的導航，一個向配音專業的認可和致敬。」

最後，她感激《好聲好戲》的舞台：「還有一個尋求進步突破自己的契機，如果你有因我今晚的表現而感動過一刻，那我在這小房間內在鏡頭背後，付出的一切就已經值得，衷心多謝你收看。」

同場加映：蘇韻姿訪問