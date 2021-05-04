【生蛇困擾】劇接劇壓力爆煲身體響警號　姜麗文生蛇：似被火燒

▲ 劇接劇壓力爆煲身體響警號，姜麗文生蛇：「似被火燒！」

姜麗文（Lesley）近期一劇接一劇，剛拍完劇集《白色強人II》後，馬上即刻接拍新劇《雙生陌生人》。可是懷疑因為工作忙碌和壓力大，姜麗文在昨晚（5月3日）在instagram自爆生蛇，痛到有如火燒一樣！

Lesley去年正式成為人妻，與圈外男友Pakho成婚後，就開始全心投入工作，今年已接拍了兩部劇集。早前才剛完成其中一部重頭劇《白色強人II》，上月中又再宣布即將開拍新劇《雙生陌生人》。

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▲ 人妻Lesley專心投入工作。（instagram圖片）

生蛇如被火燒

昨晚，Lesley在社交網站發文，自爆正在承受生蛇之苦：「生蛇。好痛呀。雖然我嘅日常生活算係好健康——早睡早起，唔煙唔酒，經常做運動... 但係今次(第一次)生蛇。」

此事令她知道休息的重要：「令到我發現無論生活幾健康都好，如果有壓力真係必須要休息同對自己好啲...好彩今日睇咗醫生,希望食完藥快啲好返啦！真係好痛！好似被火燒嘅感覺... 提提大家，忙還忙，繼續努力工作！但亦都要記住錫自己同埋需要休息嘅時間就好好休息啦！」

▲ 雖然Lesley經常運動保持身體健康，但仍難逃生蛇的苦痛。（instagram圖片）

多位藝人曾生蛇

眼見Lesley雖然忙於拍劇，但每有空檔都見她努力做運動，保持身心健康，但可惜仍然難逃生蛇一劫。

其實除了她，在娛樂圈這個高壓環境下工作，不少藝人亦曾經生蛇，包括蕭正楠、林保怡、顏卓靈、陳慧琳、黎瑞恩、龔嘉欣、劉珮玥等，其中阮兒更試過一年生蛇十多次，飽受情緒困擾，實在非常痛苦。

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同場加映：姜麗文訪問