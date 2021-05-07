抗皺產品真「抗皺」？ 未必！！ 日本細胞實測  突破性真皮抗皺「鏡肌水」

皺紋是暴露年齡秘密的敵人，女士們都會不惜工本搜購林林總總的抗皺產品，期望擊退皺紋，可是大家都可能發現，效果大多不太持久，僅在塗抹後的短時間内奏效。

皺紋其實是皮膚底層的坑紋，隨年齡增長，真皮層的骨膠原、纖維細胞和皮下脂肪等會逐漸減少，皮膚慢慢老化，加上受到紫外光照射，亦會對骨膠原及纖維細胞產生創傷，令皮膚結構失去支撐，日積月累就會形成皺紋。

▲ 真皮層的骨膠原、纖維細胞等會隨年紀逐漸減少，皮膚結構失去支撐累就會形成皺紋。

保濕補油抗衰老 滋潤感「隱藏」皺紋

因此，抗皺的關鍵就是令纖維細胞產生骨膠原，雖看似老生常談，人人都知，但有巿面實際有此效果的產品寥寥可數。因為大部分產品只屬保濕，僅滋潤表皮，只像「掩眼法」般以滋潤感「隱藏」眼見的乾紋。即使產品聲稱含有不同有效成份，也大多停於表皮，並非真正修復肌底，只是配方上令人產生有效的聯想，而非改善根本的皺紋問題。

▲ 一般產品只靠滋潤減乾紋，「鏡肌水」就由肌底開始抗皺達致真正減淡皺紋及持續抗皺。

現時真正減皺紋的方式只有注射，例如填充劑，或以高強度激光刺激肌膚細胞，這些方法的確可令皺紋減少，可是這類有一定傷害性的醫學美容具有風險，且價錢亦不菲。

▲ 以高強度激光方式減皺紋具一定傷害性風險，且價錢亦不菲。

深入真皮層 促進膠原蛋白增生

日本三大護膚品廠商KOSE就以真皮細胞作試驗，研發出根源解決皺紋的產品，旗下GRACE ONE WRINKLE CARE「鏡肌水」用上Niacinamide（菸鹼酸）為起效成分，而經實驗發現，向真皮成纖維細胞（Dermis Fibroblast）加入Niacinamide作培養，對比沒有添加的，能令細胞產生更多膠原蛋白，唯有自行產生膠原才可使皺紋逐層減淡，從肌底開始抗皺，絕非一般滋潤減乾紋產品可比，達致真正的減淡皺紋及持續抗皺。

▲ GRACE ONE WRINKLE CARE「鏡肌水」以Niacinamide（菸鹼酸）為起效成分，可深入真皮成纖維細胞。

此外，配方同時經過真人測試，逾20名有以下不同程度皺紋的女性，每天使用產品兩次，在使用約2個月後接受醫生檢查，發現與開始日期相比，觀察到的皺紋評估值顯著下降。

▲ 配方經真人測試，觀察到的皺紋評估值顯著下降。

印有「皺紋」二字 日本官方認證

順帶一提，選購來自日本的抗皺產品時，可留意包裝或宣傳品上是否印有「WRINKLE、皺紋」等字眼，只有取得日本醫藥部外品資格及厚生勞動大臣認證，真正能改善皺紋的功效才能在產品包裝上或宣傳品上印上「WRINKLE、皺紋」等聲稱，而GRACE ONE WRINKLE CARE「鏡肌水」的功效是得到日本官方的認證，功效絕非一般抗皺產品可比。

▲ GRACE ONE WRINKLE CARE「鏡肌水」的功效是得到日本官方的認證。

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售賣點：萬寧、屈臣氏、莎莎、TASTE、千色CITISTORE、LOG-ON及各大美妝店與百貨公司有售。

（資料由客戶提供）