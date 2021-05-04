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【尋回自我】小天后Billie Eilish首次性感形象現身時尚雜誌　主動要求性感解放籲女性奪回身體主權

休閒消費 11:25 2021/05/04

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早前Bilie Eilish染上金髮已經叫大家熱烈地談論。（圖片billieeilish ig）

Billie Eilish是美國格林美最佳女歌手最年輕的得主，Instagram追隨人數高達8,360萬，縱使你今天還未聽過她的音樂，但Billie Eilish出道時的一頭綠髮和刻意穿上寬鬆服裝的造型，你一定會有印象，不過，剛剛Billie Eilish在最新一期英國版《Vogue》雜誌上，首次以性感姿態示人，Billie Eilish原來她有話要說。

首次穿上性感Gucci內衣的Billie Eilish，有這意念，原來是她主動提出。（圖片billieeilish ig）

Billie Eilish出生於2001年美國加州。原來她她從沒去正規上過學，一直在家自學，原因是她患有「中樞聽覺處理障礙」（CAPD），意謂聽力雖然正常，但要她聽懂且理解他人的意思卻很難，或許就是這個原因，她的有人說很怪，但其實她可能從沒要你聽懂，要你認同，因此，她可說是在主流音樂中的「反主流」音樂人。

一直以來，大家都會留意她服裝上的配搭，離不開滿布logo的剪裁寬鬆的服裝、熒光色和一對大型的球鞋。對於自身的選擇，她說：

我喜歡被評論，不論是好是壞，我只是想要被人看見，就算我穿了大家都認為很醜服裝，其實也不壞，當你看見我，不管你喜歡與否，反正你就是對我產生了想法。

我和許多人不同，我是故意的，而已我從來不跟隨任何規則。

    點擊圖片放大
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所以今次她染上金髮，首次穿上性感的Gucci服裝於英國版《Vogue》當上封面，一切原來都是她主動提出要求。據雜誌的主編透露，過去她總對大眾的目光感到敏感，所以穿上中性的寬鬆衣服，這次的解放，其實代表她一切已經準備她，將身體的主權奪回，有勇氣面對世俗的目光。Billie說：

如果你想去整容，就去整吧。如果你想穿一條條裙子，但有人卻嫌你穿得胖，管它的﹗只要自己覺得好看，就是好看。

每當你想露出肌膚，就有人會嫌你虛偽，說這女子很易被人搭上，是蕩婦、是婊子。就算我和全世界的女人都是蕩婦，那又如何？我們現在要讓情況改變，是時候拿回自身應有的權利。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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