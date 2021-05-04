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【魔鬼繼父】強迫12歲女性服務72名貨車司機　繼父全程拍攝：令她對身體更有自信

親子 10:25 2021/05/04

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魔鬼繼父強迫12歲女為貨車司機提供性服務。

德國早前發生一宗駭人聽聞的虐兒案，當地一名12歲少女在狠心繼父威迫下，在短短數年間遭至少70名貨車司機性侵，以換取繼父買煙錢，繼父甚至錄影女兒被性侵的影片，直到有貨車司機看不下去報警，事件才曝光。

據英國《太陽報》報道，事發於德國巴伐利亞邦什文福市，一名貨車司機去年7月底報警，指控49歲的水電工Thomas S，強迫年僅12歲的女兒在高速公路休息站停車場，為3名貨車司機提供性服務，Thomas向司機收取5歐元（約46港元）及1包煙作為報酬，並要求全程拍攝女兒被性侵的過程。警方接報後，趕往現場拘捕Thomas，當時他的女兒亦在同一輛私家車內。

有目擊者指，Thomas被捕前3天，50歲羅馬尼亞籍司機Hartmut N也在同一座停車場性侵少女，Thomas同樣收取了5歐元和一包香煙，而Thomas手機內的影片，如今成為證明二人犯罪的鐵證。Hartmut指，自己在休息站看到一張卡片，上面寫著貨車車牌號碼和色情訊息，於是按著資料與Thomas聯絡。

生母知情 夫婦性虐女兒

警方調查發現，少女的生母Brigitte K對事件完全知情，甚至在女兒9歲時，就強迫她看著自己和Thomas發生性關係，兩人更對女兒進行性虐待，又在兩年間拍攝了照片和影片。夫婦竟辯稱，這是希望孩子變得更有自信，並習慣在家中裸體，有助她將來探索自己身體時更有樂趣。

當地法院上月底開庭審理案件，檢方花了足足1小時才宣讀完這名12歲少女遭受72次性侵的案件細節，Thomas承認所有指控。他的手機中不但有女兒被性侵的影片，更有他在家中拍攝的裸照，鐵證如山無法脫罪，案件將於5月14日進行最終審判。

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責任編輯：王明芳

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