【好聲好戲】陳安瑩闊別9年重返TVB　「傻姑」一人聲演三角盡騷實力【有片】

▲ 陳安瑩一人聲演三角。

TVB近期推出多個重點綜藝節目，當中以演員參加配音比賽為主題的《好聲好戲》昨晚首播，節目除介紹多位資深配音員，12名藝人參賽者亦甚有驚喜，首集便久違的「傻姑」陳安瑩，示範一人聲演三個角色，技驚四座。

▲ 《好聲好戲》邀來劉江和汪明荃任評審。（影片截圖）

【好聲好戲】馮盈盈聲演獲評判肯定淚灑錄影廠 FYY激動：很多人說我聲音難聽

《好聲好戲》以藝人演員參加配音比賽做賣點，12位藝人包括馮盈盈、張振朗、陳自瑤、黃翠如等輪流參賽，昨晚首集先何廣沛、馮盈盈、易宇航等，輪流為劇集片段重新配音。

而評審陣容亦不弱，除有資深配音員龍天生、陳欣坐鎮，去年離巢的劉江，以及阿姐汪明荃亦任嘉賓導師。

▲ 陳安瑩回歸TVB。（影片截圖）

「傻姑」陳安瑩當配音員聲演邱淑貞宋慧喬 陳安瑩：近年生活靠配音糊口【有片】

陳安瑩重返TVB

而昨晚壓軸的參加者，亦有久違TVB的藝人陳安瑩參予，本有豐富配音經驗的陳安瑩，在比賽環節中，為經典劇《神鵰俠侶》配音，更一人聲演小龍女、孫婆婆、童年楊過，盡顯功力，令各評審大讚。不少網民也留言以陳安瑩實力，可以任評審之一，不用參加比賽。

陳安瑩在節目分享，當年她投考訓練班時，曾一度要求加入配音組，最終被調往幕前，今次回歸做配音如像「返屋企」，倍感親切。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

陳安瑩是著名粵語片演員關德興的契女，約10歲已當小演員拍演粵劇、拍電影。她22歲時，考入1979年的TVB藝員訓練班入了電視圈。

曾為邱淑貞配音

她多年來演過不少劇集，曾三度飾演金庸小說筆下儍姑一角，深入民心。她也是一位專業配音員，讀TVB訓練班時已主動入配音組，雖成為藝員，因口齒伶俐，配音領班盧國雄羅致她加入電影配音。

▲ 陳安瑩有豐富配音經驗。（受訪者提供）

到90年代，陳安瑩陸續配《赤裸羔羊》邱淑貞、《流星蝴蝶劍》、《臥虎蔵龍》的楊紫瓊。錄影帶版本的《足球小將》戴志偉、《寵物小精靈》小智、《軍曹》冬樹、《哆啦A夢》大雄媽媽等，以及亞視購入韓劇宋慧喬配音，皆出自其聲。

2012年陳安瑩因被王維基挖角，離開工作33年的TVB，轉投HKTV，至今年獲王祖藍邀請，重返TVB參加《好聲好戲》，安瑩姐亦表示感到很親切。

同場加映：尹詩沛訪問