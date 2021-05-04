【外傭檢測】林鄭月娥：強檢為堵截病毒不存歧視　研外傭續約打針須諮領事館

▲ 林鄭月娥指強檢為堵截病毒不存歧視，外傭續約打針須諮領事館。

特首林鄭月娥今（4日）出席行政會議前會見傳媒表示，所有防疫措施都是按公共衛生和科學客觀地推行，不涉及任何歧視，強調最大的基礎是風險評估。她舉例，安老院舍已進行第14輪強制檢測，一旦大廈發現不明源頭個案亦須強制檢測，強調檢測是對傭工工作家庭的保護，希望傭工按時有序地檢測。

4宗流入社區的變種病毒個案，其中2名患者為外傭，當局考慮到外傭群體存有傳播病毒的風險，故推行強檢，並採取了更嚴厲措施應對，包括在出現個案的大廈進行圍封，居民要檢疫21天，首3宗變種個案共涉及1,600人需要強制檢疫21天。

勞福局擬外傭續約時須已打針，林鄭月娥表示，明白強制檢測和強制打針有分別，包括有身體情況等理由，已要求勞福局重新檢視理據和可行性，事前必須諮詢外傭所屬國家領事館的意見，以及僱傭提出的問題，相關議題目前未有定案。她認為，每個措施都有利有弊，當局作為政策制定者，要權衡輕重，但強調政府無論推行甚麼政策，最終目標都是以公共衞生為考慮，希望大家客觀認真看待。

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記者：陳麗娜