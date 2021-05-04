【新冠肺炎】印度連續12天單日逾30萬人染疫　民眾為賀政黨獲選上街開派對零社交距離

▲ 印度新冠肺炎疫情嚴峻，連續12天單日超過30萬人染疫。

印度新冠肺炎疫情嚴峻，連續12天單日超過30萬人染疫，4月30日（周五）更錄得逾40萬人確診、3,523人死亡，令總確診人數迫近2,000萬人。然而，正值疫情大爆發期間，大批民眾卻走上街頭慶祝政黨獲勝。部分人更將口罩拉下，或未有佩戴口罩，近距離互相祝賀。

▲ Mamata Banerjee。（法新社）

綜合外國媒體報道，印度自3月起陸續在5個邦內進行選舉，並由印度唯一女性首席部長班納吉（Mamata Banerjee）領導的「全印度基層大會黨」（TMC）取得多數議席，而班納吉將繼續衛冕部長一職。至於由印度總理莫迪所屬「印度人民黨」（BJP）則大受打擊。

選舉結果在5月2日出爐，在獲勝選區西孟加拉邦（West Bengal），大批 TMC支持者當天集結街頭狂賀，從外媒影象可見，部分人士是將口罩拉至下巴處，或根本沒有佩戴口罩。而民眾又在臉上塗上象徵政黨的綠色顏料，社交距離極近，恐釀大規模群組感染。

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責任編輯：羅嘉欣