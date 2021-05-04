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【外傭確診】消息：荃威花園有外傭染疫　涉事家庭須隔離強制檢疫

社會 11:02 2021/05/04

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消息指荃威花園有外傭染疫，涉事家庭須隔離強制檢疫。

本港疫情受變種病毒流入社區出現變數，消息指位於荃灣荃威花園有外傭確診，涉事家庭須接受強制檢疫。

荃灣區區議員趙恩來在其社交平台指出，昨晚荃威花園在傍晚6時許，有救護人員到R座接走一名外傭，前往接受詳細檢查。管業處已把R座2號升降機暫停關閉，直至專業清潔人員完成消毒工作。今早他再更新情況，指衞生署人員早上再到荃威花園R座接走一家四口，相信是前往隔離檢疫中心接受醫學觀察。

趙恩來向TOPick表示，根據他了解，該名菲傭在3月底到港，期間曾經五次接受病毒測試，病毒檢測呈陰性，現時未知該名外傭是否感染了變種病毒。他亦正與民政署了解，是否需要全棟強制檢測或檢疫。

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TOPick正向衞生署了解情況。

另外特首林鄭月娥今（4日）出席行政會議前會見傳媒表示，所有防疫措施都是按公共衛生和科學客觀地推行，不涉及任何歧視，強調最大的基礎是風險評估。她舉例，安老院舍已進行第14輪強制檢測，一旦大廈發現不明源頭個案亦須強制檢測，強調檢測是對傭工工作家庭的保護，希望傭工按時有序地接種，至於外傭在續約時間是需要強制接種疫苗，會交由勞福局再作諮詢。詳情即看：【下一頁】

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文

 

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