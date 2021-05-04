【港台人事變動】利君雅月底不獲港台聘用　林鄭月娥指沒參與決定

▲ 港台。(資料圖片)

港台助理節目主任利君雅將不獲得繼續聘用，須於本月底離開港台。行政長官林鄭月娥今(4日)表示，香港電台是政府部門，亦是公共傳媒機構，每個政府部門的人事管理工作由部門首長負責，香港電台作為公營廣播電台，在廣播事業安排方面，亦由廣播處長負責。她表示，沒有參與該處長的人事管理工作，而其公共廣播管理的工作，亦依照政府與廣管局簽署的約章進行，就相關議題沒有補充。她指出，港台可以繼續製作批評政府的節目，惟須基於客觀、公平、持平的原則。

被問到訂立「假新聞法」的進度，林鄭月娥指出，目前未有立法的時間表。她補充，政府今個立法年度專注落實公務員宣誓，以及引入海外醫生等5大範疇，而訂立「假新聞法」需進行大量資料搜集，研究各國如何處理社交媒體散播不準確、誤導、仇恨的資訊，惟強調政府會嚴肅處理相關議題，稱「假新聞」是令人憂慮的世界趨勢。

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記者：陳麗娜