【ERROR自肥企画】曾被嘲三尖八角阿Dee學藝求出路　何啟華回望低潮：那個我衍生現在的我

▲ ERROR成員何啟華（阿Dee）曾被批評「三尖八角」，自知輸外型的他努力學藝。

ViuTV新節目《ERROR自肥企画》由ERROR四子：何啟華（阿Dee）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）主持的，在昨晚（5月3日）推出第一集，即已引起觀眾熱議，不少觀眾大讚好笑，表示會繼續追看《ERROR自肥企画》。

近期ERROR人氣不斷高升，成員何啟華當年曾因扮演劉德華成名，之後參加《全民造星》後漸入屋，現在阿Dee更有ViuTV一哥之稱。可是，阿Dee曾被人指不適合在娛圈發展。

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扮劉德華成名

阿Dee與游學修於2014年一同成立網絡創作團體「學舌鳥Mocking Jer」，並因拍攝《日日去鳩嗚》MV一舉成名，當時扮演劉德華的他被指扮相甚似，被封為華Dee。

阿Dee於第37屆香港電影金像獎中，亦以新演員身份介紹劉德華有份角逐的電影《拆彈專家》，其後更獲劉德華本尊點名見面，二人並合照留念。

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▲ 《全民造星》造型照。（何啟華IG圖片）

努力增值自己

ViuTV於2018年舉行首屆《全民造星》招攬明日之星，報名參加的阿Dee為74號參賽者，在「《全民造星》eye catching idol選舉」中獲取最多「心心」的五位參賽者之一，順利直入50強。可惜經過連番比賽後，阿Dee最終於30強止步。

比賽期間，阿Dee的外型不斷成網民焦點，一直被指是「三尖八角」的他早已看化，並因此努力練唱歌、跳舞及演戲。自知輸外型的他，卻不想只當綠葉，並謂：「醜的都能當影帝，不是很勵志嗎？」

曾考慮過轉型當舞蹈員的阿Dee學跳Locking，成為本地十大舞蹈員，且到不同地方比賽。可惜他在一場比賽中遇上意外，在人生跳舞的高峰位時跌斷韌帶，以致意志很低沉。

▲ 劉德華點名召見何啟華。（何啟華IG圖片）

捱過低潮期

低潮期的阿Dee不但只能等待演出機會，連父母也養不到，令他自覺一無是處，不過他認為不論多負面也沒想過要放棄當演員。

為補生計，阿Dee做過洗地、打雜、侍應、售貨員等，這一切的人生經歷成為如今表演素材，坦言：「若沒試過低潮期，也就沒有這些素材。正因為有那個我才衍生到現在的我，令我有豐富的材料去做表演。」

▲ ERROR於《花姐ERROR遊》訪問Julia。（何啟華IG圖片）

雖然阿Dee在《全民造星》未能獲獎，不過獲花姐相中，與肥仔、193和保錡組成另類組合ERROR，先後拍攝《花姐ERROR遊》、《ERROR自救TV》、《最後一屆口罩小姐選舉》，以及最新的《ERROR自肥企画》等，每次出現都大放笑彈，深得觀眾喜愛，人氣不斷上升。

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