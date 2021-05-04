【辣粉注意】柳氏家韓式鐵板雞聯乘惡魔雞煲醬始祖　90分鐘任食限定網上預訂每位$98起【內附連結】

▲ 地獄級勁辣的柳氏家100萬辣度惡魔辣炒雞，夠膽量試嗎？(餐廳提供)

韓式辣炒雞是著名韓食之一，而麻辣雞煲亦是近十年香港餐飲文化的大熱，同為香港人的心頭好。柳氏家鐵板雞專門店最近就與月賣10萬包本地惡魔雞煲醬始祖卡莉醬神合作，推出惡魔辣炒雞系列，分別以地獄級勁辣的「柳氏家100萬辣度惡魔辣炒雞」及入門級小辣「烤肉味惡魔辣炒雞」，把兩款各有特色的辣菜創新地加入中式辣醬與韓式雞肉結合，帶來全新火辣滋味。

▲ 入門級小辣的烤肉味惡魔辣炒雞。(餐廳提供)

現凡於網上預訂，可以優惠價$98/位起，即能免費升級任食限定惡魔口味鐵板炒雞 (共6款口味選擇)，更可於自助放題美食區無限添加20多款韓式美食如泡菜，沙律，飲品及甜品等 ; 如客人現點限定惡魔口味，卡莉醬神亦會獨家送出現金券及辣粉包。

以下為90分鐘任食鐵板炒雞套餐的詳情：

午市 周一至四（公眾假期及其前夕除外）、12nn-4pm

價錢：成人 $98/位、小童$68/位

周五、六、日、公眾假期及其前夕、12nn-4:30pm

價錢：成人 $128/位、小童$68/位 晚市 周一至四（公眾假期及其前夕除外）、6pm-10pm

價錢：成人 $128、小童$68/位

周五、六、日、公眾假期及其前夕、4:30pm-10pm

價錢：成人 $148、小童$68/位 •可選兩款口味

•無限追加炒雞

•免費享用自助區泡菜、沙律、飲品及甜品

•免費享用韓國拉麵及炒飯

•自助區食物不包括烤肉配料

備註：優惠只限透過此Togetda連結購買。

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場3樓350-352號舖

記者：郭秀芳