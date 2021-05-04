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【蓋茨離婚】Bill Gates離婚結束27年婚姻面臨對分身家　3孩父坦承與妻陷低潮一度力挽

親子 12:01 2021/05/04

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比爾蓋茨（Bill Gates）與太太梅琳達（Melinda Gates）宣布離婚，結束27年婚姻。

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）與太太梅琳達（Melinda Gates）宣布離婚，結束27年婚姻。夫妻相愛33年、結婚27年，育有2女1子，在世人眼中是模範夫妻，一直表現恩愛，他們的離婚消息令人震驚。

未能以夫妻身份共同成長

蓋茨於社交媒體發表聲明，表示經過深思熟慮，並為婚姻關係做了大量工作後，他與太太梅琳達決定終止婚姻。他們指出，已經養育了三個極好的孩子，也建立了一個在全球運作的基金會（Bill and Melinda Gates Foundation），得以令所有人過上健康而有效能的生活。

蓋茨於Twitter發表離婚聲明。（Twitter截圖）

基於蓋茨及梅琳達懷抱對基金會使命的信念，他們將在基金會一起工作，不過聲道寫道：

我們不再相信可以夫妻身份共同成長，希望為家庭尋求空間和私隱，並開始探索新生活。

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或對分1300億美元身家

據美國《福布斯》（Forbes）估計，蓋茨的淨資產為1305億美元，於全球富豪榜排名第4。此外，據蓋茨及梅琳達的基金會官網顯示，他們於1994年至2018年期間，投資於基金會的金額逾360億美元，而美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）自2006年起，亦向基金會捐贈逾290億美元。

蓋茨及梅琳達在聲明中未有交代離婚後的財產分配情況，據他們向華盛頓州金恩郡（King County）高等法院提交的離異協議，他們有意分配共同財產，或可能對分1300億美元身家。

二在世人眼中是模範夫妻，一直表現恩愛。（Bill Gates IG圖片）

不甘只做全職媽媽

綜合外媒報道，現年65歲的蓋茨與56歲的梅琳達在職場邂逅，1987年梅琳達加入微軟工作而認識蓋茨，並於1994年1月1日結婚，育有2女1子，包括Jennifer、Rory及Phoebe。梅琳達懷有長女Jennifer時毅然放棄事業，決定做全職媽媽，結束與蓋茨一起在微軟打拚的日子。

當時蓋茨已是微軟的CEO，梅琳達面對工作狂的丈夫，忙於四出公幹，而她只能獨力在家湊孩子，令她感到孤獨又無助。她曾質疑丈夫只想生孩子，實際上卻不愛孩子，雖然一家人搬進超級豪宅，但她感到不快樂，也不甘於只做全職媽媽。她曾表示︰

我不知道別人會怎樣看我，我希望夫妻之間是平等。

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曾指夫妻關係密不可分

其後的20年，梅琳達致力成為首富背後能幹的女人，同時成為蓋茨在家庭和工作的最佳拍檔。她回顧平衡家庭與事業的經驗，首先有職業，之後做全職媽媽，然後兩者兼得，最後回到職場。

蓋茨於聲明指出，二人已經養育了三個極好的孩子。（Melinda Gates IG圖片）

蓋茨曾透露自己所做的每一件事都有太太幫忙，令夫妻關係更密不可分。想不到二人的婚姻出現暗湧，力挽無效，最終走到離婚一步。

同場加映︰Harry哥哥兩段婚姻三度為人父　已逝爸爸當年一句話影響今日教仔

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責任編輯：王明芳

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