【靚太安樂窩】港女買$620萬二手居屋豪裝　一個原因致銀行拒批按揭撻訂74萬

▲ 買二手居屋時要小心！

買二手居屋時要留神，否則分分鐘做不成銀行按揭，要撻訂幾十萬，損失慘重。YouTube頻道「叻媽教室 ｜SuperMaMa Classroom」近日分享1個購買二手居屋中伏的真人真事，買家以$620萬買豪裝了的二手區屋，最後銀行因單位經不合法改動間隔，拒批按揭，終痛失共$74萬的訂金及佣金。

豪裝居屋及改動間隔普遍原因

叻媽表示一般裝修公司游說住戶裝修居屋及把廚房和廁所間隔互調的原因有幾個，首先很多居屋的單隔都是門口對廁，有人為了風水而改動。第二，住戶為了擴大客廳空間感，把廚房變成開放式，因此互調廚廁。第三，住戶都想趁未搬入而進行大裝修。

改動廚廁風險

可是，她指出調動居屋的廚廁間隔潛在很多風險，不建議大家這樣裝修。她解釋廁所及廚房採用獨立排水系統，糞喉及普通排水渠不應混合使用，而改駁水管容易產生滲漏的問題。

叻媽表示1手新居屋會有10年結構性保養，如在政府不批准的情況下更改排口系統，會失去保養及有可能被處罰。

她提醒大家如改建廚房，需要符合防火標準，以保障生命安全。

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港女買下豪裝二手居屋案例

叻媽分享一個2016年發生的案例，當時業主A先生購入1個居屋單位，裝修時把廚房及廁所對調，並於2021年計劃以$620萬賣樓。

然後地產經紀帶一名女買家睇樓，港女遇上這個重本豪裝居屋單位大感滿意，有別於一般居屋。

買家向地產經紀了解過單位非凶宅，銀行估價問題不大，於是同意以$620萬買下，她簽訂合約，並付了細訂$62萬。

由於估價師親身到單位視察，有機會可以提高銀行估價，買家請估價師上單位視察。估價師發現裝修經過大改動，包括廚廁的間隔，屬不合法改動，因此拒絕批出按揭。

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銀行拒批按揭無法退訂

買家非常憤怒，感覺被騙，希望賣家可退回$62萬的訂金，可是，賣家卻指買家做不成按揭與他無關，因此照殺訂金。

即使買家尋找律師的幫忙，律師表示睇樓時已知道廚廁的改動，但買家仍決定購買，如果買家不能做按揭，又不能全付樓價，便需按合約規定，撻了$62萬訂金及支付地產經紀$12.4萬佣金。

最後，買家合共損失達$74.4萬，而賣家被按揭銀行揭發有單位有非法工程，最後被政府勒令在指定期間內還原間隔，花了$25萬裝修還原廚房及廁所位置。

改動廚房及廁所注意事項

TOPick訪問「好師傅裝修平台」有關改動廚房及廁所的注意事項，他們表示如果居屋單位純粹是廚房及廁所對調，沒有拆調或間多一幅牆，不需入則申請。

反而要注意是，廚房需要採用1小時防火時效隔間牆。另外，當你對調廚房及廁所，座廁去水及廚房的煤氣錶需要改動。

他們引述《大廈公契》當中「不得非法搭建、改裝或改動樓宇結構，或做任何影響大廈外觀的工程。」提醒大家改動居屋間隔時，切記不要影響大廈外觀及改動樓宇結構。

此外，他們引述《建築物條例》表示，條例要求廚房要有耐火結構，不能隨便改動，而開放式廚房不能有明火，並需加裝相應的消防設備，若將圍封的廚房改為開放式設計需向相關政府部門入則申請。

如果要改動單位間隔，切記要了解條文，避免跌入非法改裝的陷阱。

文章獲「叻媽教室 ｜SuperMaMa Classroom」授權刊登

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記者：王芷瑩