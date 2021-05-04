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【ERROR自肥企画】主題曲二創《新世紀福音戰士》獲讚　ERROR四子Cosplay超入戲

娛樂 11:54 2021/05/04

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《ERROR自肥企画》首集主題曲致敬《新世紀福音戰士》。

由ERROR任主持的ViuTV新節目《ERROR自肥企画》，在昨晚（5月3日）播出首集，節目一開播已有驚喜，主題曲二次創作經典動畫《新世紀福音戰士》主題曲，部份鏡頭畫面更跟到足，網民大讚誠意十足。

《ERROR自肥企画》內，ERROR四子以不同角色的Cosplay登場，阿Dee演碇真嗣、肥仔做碇源堂、193扮綾波麗，保錡變成初號機。

193扮綾波麗。（截圖）

【ERROR成員】193硬闖TVB電視城影片翻熱　唱跳《前傳》踩場：我係歌星【有片】

致敬經典有心思

節目主題曲命名為《無制限OT編集団の行動綱領》，歌詞落足心機，有啱音又有唔啱音：「形象怪已做爛 做到灰心心淡 不想翻拍ERROR遊　是旦 冇人明　拍嘢冇銭難行 荷蘭蕃茄怎様変出叉鶏飯」，搞笑歌詞獲網民大讚「完全感受到無budget，但又要頂硬上既打工仔心聲。」

而主題曲的畫面更幾乎照足原動畫的片頭，顏色特效及字型都非常類似，剪接非常有心機，令網民都笑指：「強烈要求隻主題曲要在每集開頭都播一次」，更表示希望歌曲可以派台上ViuTV的音樂節目《Chill Club》做冠軍歌。

而在播出的首集中也有不少看點，包括一直在「反省中」狀態的保錡，就有對白「喺冷卻狀態，即係被雪藏。」講出現況。193扮演的綾波麗，除了造型上似到十足外，連表情都交足戲。

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【ERROR成員】三爺IG粉絲逾20萬超越姜濤　193：估唔到我一句咁有影響力

遊戲食字「BIG壁精奴」

ERROR亦邀來「Double S」沈殷怡、陳欣妍，及組合P1X3L客串，陳欣妍亦化身葛城美里，相似度十足，主題曲亦加入舊有的泳裝鏡頭。

此外，節目亦有觀眾最愛的「炸Sound Bear」環節，ERROR四人一見Sound Bear都知會爆炸，雖然有被嚇倒，但就無太大反應。

而在「自肥」遊戲後，四人要從四面特製牆壁中揀其中一面，並要高速奔跑衝破牆壁，似扮精子撞牆，環節又食字命名「BIG壁精奴」，最終阿Dee安全避開顏衝過發泡膠牆，拿走現金獎1000元。

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同場加映：陳安瑩專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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