【逆天奇案】小豬比萌爆奶音為爸爸打氣 　陳展鵬被妻女融化變暖男爸爸

▲ 陳展鵬被小豬比融化變暖爸。

44歲陳展鵬於2018年迎娶港姐單文柔，婚後的「煎Pan」陳展鵬被妻女融化，由Coolman變為暖男爸爸，除了不時於IG分享女兒日常，早前更跟太太於酒店Staycation慶生，認真甜蜜到爆。

而陳展鵬有份主演的新劇《逆天奇案》近日播映中，老婆單文柔更教女兒以BB話為爸爸打氣，令「煎Pan」冧到爆，於IG分享短片外更寫道：「最窩心的支持」。

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▲ 女兒陳諾瑤幫忙撐新劇。（取自instagram）

小豬比為爸爸打氣

由陳展鵬主演的劇集《逆天奇案》昨晚（5月3日）首播，展鵬於IG分享女兒陳諾瑤（小豬比）以BB話為他打氣的短片，只得2歲多的小豬比發音未準，只聽到他說了3遍：「力天企鵝加油！（逆天奇案加油）」，網民除大讚小豬比萌到爆，有人留言說：「瑤瑤為森Sir加油，頭號粉絲。」

而陳展鵬亦寫道：「最窩心的支持，逆天奇案加油。」

至於老婆單文柔於IG分享早前的慶生相，她寫道：「別裝 @rucochan都是我安排好，照顧好晒你地嘅需要，你嘅浪漫同主意都擺晒系（係）工作同拍戲上！」似乎「投訴」慶生節目是由自己安排，不過單文柔也不忘為老公打氣，她寫：「話需如此，但我還是很大方，今晚會準時0830打開電視支持你。」

▲ 陳展鵬一家三口生活美滿。（取自instagram）

單文柔婚後淡出

2018年陳展鵬跟單文柔結婚，翌年4月中誕下女兒小豬比，而二人亦奉行「男主外、女主內」，婚後的她淡出幕前專心相夫教女，閒時只會出席公開活動，而老公陳展鵬努力拍劇賺錢養家。

陳展鵬很愛錫小豬比，平日一收工會返屋企陪女兒，陳展鵬對女兒很緊張，他曾自爆女兒初生時，因怕囡囡受外來細菌感染，每天放工回家後會全身消毒，然後換衫才跟囡囡玩，登門造訪的親戚好友更一定要穿保護衣，確保乾淨才可接觸女兒。

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其實陳展鵬不只愛錫這位前世情人，對老婆大人一樣錫到燶。每次拍完劇放長假，他便會化身湊仔公做全職奶爸。

單文柔曾於訪談中直言陳展鵬被女兒融化，變得比前溫柔體貼，她大爆每當女兒對著展鵬微笑時，見到老公是完全被女兒融化掉，即使他放工很累，望見女兒就會變開心。

▲ （取自instagram）

就如一年多前陳展鵬為《逆天奇案》開工，他經常拍至凌晨才收工回家，某日返家望到女兒睡醒了，他以電話一邊拍攝著小豬比，一邊跟著小豬比說話，之後更將短片於IG分享。片段中陳展鵬在自言自語，不過當時只得7個月大的小豬比耐心傾聽，展鵬盡顯父愛。

同場加映：C君專訪