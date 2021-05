Marvel晒冷公布第四階段大片　黑寡婦+永恆族最新片段曝光【有片】

▲ 《黑寡婦》7月掀開第四階段序幕。

Marvel電影昨晚公布多齣超級英雄大片,並宣布重頭大作陸續重返大銀幕!除曝光了《黑寡婦》(Black Widow)及《永恆族》(The Eternals)最新片段,更一口氣公布未來數年多齣大片的片期及確定片名,令粉絲大為興奮。

Marvel在官方頻道發佈全新片段,以過去與未來為主題,宣佈全面回歸戲院,片段並由Marvel之父Stan Lee生前錄下的聲音作旁白,帶出第四階段大片預告。

▲ 安祖蓮娜祖莉《永恆族》。

當中有施嘉莉祖安遜演出《黑寡婦》的全新片段,另外,亦發放由首金像女導趙婷執導的《永恆族》片段,安祖蓮娜的金髮造型首度亮相。

同時,短片陳列未來多齣大製作,包括7月《黑寡婦》、9月《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、10月《永恆族》,12月《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)。

▲ 《奇異博士》續集。

另外,2022年3月有《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》、2022年4月《Thor: Love and Thunder》、2022年7月《Black Panther: Wakanda Forever》、2022年11月《The Marvels》、2023年《Ant-man and the Wasp:Quantumania》、2023年5月《銀河守護隊3》,最後並有《神奇4俠》標誌,表示將會重拍《神奇4俠》!