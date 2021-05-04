Marvel晒冷公布第四階段大片　黑寡婦+永恆族最新片段曝光【有片】

▲ 《黑寡婦》7月掀開第四階段序幕。

Marvel電影昨晚公布多齣超級英雄大片，並宣布重頭大作陸續重返大銀幕！除曝光了《黑寡婦》（Black Widow）及《永恆族》（The Eternals）最新片段，更一口氣公布未來數年多齣大片的片期及確定片名，令粉絲大為興奮。

Marvel在官方頻道發佈全新片段，以過去與未來為主題，宣佈全面回歸戲院，片段並由Marvel之父Stan Lee生前錄下的聲音作旁白，帶出第四階段大片預告。

▲ 安祖蓮娜祖莉《永恆族》。

當中有施嘉莉祖安遜演出《黑寡婦》的全新片段，另外，亦發放由首金像女導趙婷執導的《永恆族》片段，安祖蓮娜的金髮造型首度亮相。

同時，短片陳列未來多齣大製作，包括7月《黑寡婦》、9月《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、10月《永恆族》，12月《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）。

▲ 《奇異博士》續集。

另外，2022年3月有《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》、2022年4月《Thor: Love and Thunder》、2022年7月《Black Panther: Wakanda Forever》、2022年11月《The Marvels》、2023年《Ant-man and the Wasp:Quantumania》、2023年5月《銀河守護隊3》，最後並有《神奇4俠》標誌，表示將會重拍《神奇4俠》！