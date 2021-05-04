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【好人好事】九旬婆婆食壽司鯁喉失意識　護士食客出手急救拉出鬼門關

健康 11:54 2021/05/04

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九旬婆婆食壽司鯁喉失意識，護士食客出手急救拉出鬼門關。

鯁喉後果可大可小，分分鐘有機會致命。台灣近日發生一宗長者鯁喉事故，一名九旬婆婆在餐廳用膳時，不慎被食物卡住氣管，心肺功能一度停止，在等待救護員到場期間，一名女食客表明護士身份後，為婆婆進行急救，最終成功將她從鬼門關前拉回來。這宗好人好事曝光後，不少網民都大讚該名護士是「最棒的天使」。

台灣新北市消防局設立facebook專頁「新北消防發爾麵」日前發文並分享影片，指事發於上月11日，一名90多歲的婆婆與家人在一間迴轉壽司店用餐，突然婆婆因咀嚼不慎，食物卡住氣管，導致心肺功能停止（OHCA）。危急之際，孫女立即致電報案，並按諮詢人員的指示，為婆婆進行急救。

此時，一名女食客走到婆婆旁邊，向家人表明護士身份，並了解情況，然後為婆婆施行「哈姆立克急救法」，從後環抱她的腹部，試圖讓對方吐出異物，可惜婆婆昏厥，失去意識。其後護士和家人合力將婆婆平放在地上，護士跪地為婆婆進行心肺復甦法（CPR）急救，所幸婆婆不久後能自主呼吸。

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據專頁所指，婆婆目前已經康復，貼文又感謝該名伸出援手的護士，更大讚她是最棒的天使。

感謝有您完整了這個家庭，延續了他們一家的幸福。

專家教急救大法

本港耳鼻喉專科醫生黃漢威過去曾接受TOPick訪問時表示，食物「落錯格」後3至5分鐘是急救黃金時間，否則持續下去，就有機會導致腦部缺氧，變成植物人或喪命。

至於如何急救，黃醫生表示，成人若被食物鯁塞，旁人可拍打其「雞心」位置，令他吐出異物。若是小童，則可把其身體倒轉，拍打其背部，以吐出異物。

若需送院治理，一般由胸肺科醫生為病人全身麻醉，做手術用鉗子等工具取出異物。若食物發脹，無法用鉗子取出，則有機會用「冷凍法」，把異物體積縮小後再取出。

同場加映：嬰兒黃金急救4分鐘　香港紅十字會教嬰兒心肺復甦法

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責任編輯：羅嘉欣

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