【虎爸虎媽】私立幼稚園家長超瘋狂　升K1學生已學中造句英文串字

▲ 私立幼稚園家長超瘋狂，升K1學生已學中造句英文串字。

不少父母希望子女能「贏在起跑線」，孩子未出世已經為他們報讀不同的課程或興趣班，務求子女成龍成鳳。有網民於討論區發帖，指代家人照顧一名3歲孩子，便加入私立幼稚園的家長聊天群組，沒想到9月才升讀K1的學生已經練成「十八般武藝」，中文英文數學樣樣精，網民無奈表示，「使唔使啊？3歲都未到喎！」

有網民於「親子王國」以「而家幼稚園家長原來咁癲」為題發帖，指因幫家人照顧一名3歲小朋友而加入私立幼稚園的家長群組，其子女在9月將會升讀K1，家長群組中的家長們經常分享小朋友的日常生活，網民才知道升K1學生已經學懂數學加法、中文造句及英文串字，他大為不解：

使唔使啊？3歲都未到喎，成日話香港教育好癲，我覺得家長癲啲。

有家長深深同意網民的說法，他透露自己兒子讀K1屬於細B，他無奈感嘆，「A-Z都未識得晒，應該係怪物」。另有家長同樣表示，「我女女升小一時，26個英文字都未識晒」。有網民表示，因小學教授的內容日漸艱深，要小朋友考上學校，家長不得不配合。

另有網民分享，乘搭西鐵時，目擊一名港媽與K2女兒溫習英文，

聽到佢教He，She，It用is，心諗而家幼稚園咁快學呢啲咩？點知佢落車前收埋本書，睇到本書原來係小二嘅補充練習，我即刻O 晒嘴。

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責任編輯︰王明芳