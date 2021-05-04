【賣樓移民】港男欲賣樓移民外國遭叔叔勸阻　要求供多10幾年再8折售予堂弟

▲ 一名港男欲賣樓移民外國，遭叔叔勸阻。

近年不少港人移民外國，一名港男日前在「香港討論區」發文，指自己打算移民，計劃將單位出售套現。其叔叔得知消息後極力勸阻，提議樓主繼續供樓，指自己每月可付兩、三千元當作租金，望樓主供斷後再以8折售予堂弟。樓主認為叔叔「搵笨」，表示「我不如留層樓俾個妹好過！」。

提議先租後買單位

該名港男發文指其單位已供款幾年，現時放盤仍可獲利，正尋找合適的買家。平日甚少聯絡的叔叔得知消息後，突然主動關心樓主近況，並向他提出「先租後買」單位。叔叔提議樓主把單位留給其兒子居住，稱每月可付兩、三千元當作租金，待單位供斷後再以8折購入。

樓主認為叔叔「搵笨」，故聽後「笑笑口就算」，沒有答應。他又指叔叔任職地盤工人，自小已知道對方「爛賭」，又經常召妓，最終與妻子離婚。樓主對堂弟的印象同樣不佳，表示對方「由細到大都讀唔成書」，

中三之後返一日學就休兩日咁，考試全紅，佢阿爸叫佢返地盤，又話辛苦，又話自己有學識唔應該出賣勞力……

樓主續指，叔叔常讚賞自己是「叻仔」，指他移民後不愁沒工作，置業亦不難，又以「一世人兩兄弟」為由，試圖說服他以8折轉售物業。樓主指自己與堂弟並非親兄弟，直指「隔咗層就隔咗層，佢又唔係親細佬，我不如留層樓俾個妹好過！」。

網民直指「搵笨」

帖文引來網民熱議，不少人指叔叔明顯「搵笨」，「你供完層樓都升值，仲要8折俾佢？」：

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責任編輯︰王明芳