【食用安全】人妻嫌數量多手洗麻煩　用洗衣機洗小龍蝦結果碎成渣【附食用貼士】

▲ 一名女子嫌手洗麻煩，用洗衣機洗小龍蝦，結果碎成渣。

近年內地流行吃小龍蝦，不過洗海鮮卻很工夫。貴州遵義一名女子日前買了10斤（約5公斤）小龍蝦後，覺得用手清洗太麻煩，突發奇想，把牠們全部放進洗衣機，結局令人傻眼。

綜合內地媒體報道，該名周姓女子因為孩子成績不俗,買了10斤（約5公斤）小龍蝦烹調作獎勵。惟數量較多，她感到用平時手洗的方法會洗很久，太麻煩了，於是上網參照洗蝦教學，用洗衣機洗小龍蝦。結果，她關掉洗衣機，打開蓋子後，發現所有小龍蝦都碎成渣，只剩蝦殼，令人啼笑皆非。她發現還是自己洗比較踏實，於是再去買10斤（約5公斤）小龍蝦，用手洗的方法清洗。

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小龍蝦一直存在食用安全問題，江蘇公共新聞記者早前曾帶小龍蝦樣本，前往第三方機構江蘇省理化測試中心進行檢測。結果在小龍蝦體內共檢出四種重金屬，其中蝦肉檢出砷、汞、鎘三種重金屬，蝦頭則檢出鉛、汞、鎘三種重金屬。香港海鮮業聯合總會主席李彩華曾受訪表示，小龍蝦撈起時較骯髒，或會沾有泥漬。

進食小龍蝦可致橫紋肌溶解症

數年前，本港2名女子分別進食來自深圳的小龍蝦後出現橫紋肌溶解症，曾入院接受治療。中國疾病預防控制中心亦曾指，2010年南京有23人食用小龍蝦後患上瀉湖病（又稱哈夫病），出現橫紋肌溶解症。

根據食物安全中心的資料，橫紋肌溶解症患者的骨骼肌纖維會溶解，導致肌肉細胞內的物質（包括一種存於骨骼肌組織中名為肌紅蛋白的氧合蛋白）進入血液。肌紅蛋白經血液循環流至腎臟，會沉積於腎小管(具過濾作用的微細組織），造成阻塞，引致急性腎衰竭。如情況嚴重，可有性命之虞。

食安中心指，哈夫病的成因至今未明，有人懷疑與在問題食物中積聚的一種耐熱毒素有關。惟對問題食物（魚類和小龍蝦）及患者的血液和尿液樣本進行化學分析後，並無發現任何可能引致哈夫病的毒素、藥物或有害物質。有人懷疑不當使用清潔劑（例如含草酸或哥士的的清潔劑）清洗小龍蝦會引致橫紋肌溶解症，但草酸或哥士的都不會引致與橫紋肌溶解症相同的病徵。

小龍蝦食用建議

食用小龍蝦時應留意以下事項：

向信譽良好和可靠的供應商購買新鮮的小龍蝦，切勿買入來歷不明的小龍蝦，或捕捉野生小龍蝦食用。

小龍蝦要清洗乾淨，並徹底煮熟。

不應過量進食小龍蝦，小龍蝦的頭和內臟亦不宜食用。（根據現時的有限資料，有研究指出，在一宗進食小龍蝦後引發哈夫病爆發的事件中，消費者進食超過十隻小龍蝦，患哈夫病的風險會上升。）

在吃小龍蝦後，如感到全身或局部肌肉疼痛，應立即求醫，並主動告訴醫生之前曾進食的食物。

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責任編輯：羅嘉欣