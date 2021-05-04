【浪費食物】瘋狂粉絲為偶像投票買大量牛奶　27萬瓶牛奶直接倒水溝變「牛奶河」

▲ 瘋狂粉絲為偶像投票買大量牛奶，27萬瓶牛奶直接倒水溝。

內地4月29日通過《反食品浪費法》後，網上就流傳出一條浪費大量牛奶的影片。片中，一批中年人士在拆開某品牌的牛奶，只取牛奶瓶蓋，然後倒掉所有牛奶到水溝中。據悉，事情源於某選秀節目的投票，而且牛奶數目涉至少27萬瓶，浪費程度令人咋舌。

從瘋傳的影片可見，一批中年大媽大叔圍著一條水溝，每人獲分配幾箱牛奶，逐一拆開包裝，然後全部倒入水溝。而大媽大叔的背後也見堆滿比人更高、如一幅牆的奶。

▲ 一批中年大媽大叔圍著一條水溝，每人獲分配幾箱牛奶，逐一拆開包裝，然後全部倒入水溝。

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據內媒報道，涉事飲品是某選秀節目的合作方，觀眾購買後就可為該選秀節目的選手投票，但投票需要掃QR Code，而QR Code在瓶蓋內，開了瓶才能掃碼投票。

其實起初，這類選秀節目的QR Code是打印在瓶身上，但許多人去超市「只撕開掃碼，不買奶」，於是才出現這種把QR Code打印在瓶蓋的方式。

結果，粉絲為了投票給偶像買了大量牛奶，但又喝不完，於是出現將牛奶全部倒掉的景象。

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有知情網民更透露，這種現象已經持續了好幾日，請了40、50人每日專門負責倒奶，只要瓶蓋。

已知明天還會到3000件，每件6箱，每箱15瓶。只要瓶蓋不要奶。幾大卡車的奶，你們可以想像一下全部倒掉。

▲ 水溝變「牛奶河」。

按知情網民說法，即至少已涉及27萬瓶牛奶。

一眾網民都批評粉絲是在浪費食物：

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責任編輯：羅嘉欣