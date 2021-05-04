【港台人事變動】李百全出席五四升旗活動　拒回應不續約利君雅及刪YouTube事宜

▲ 港台舊節目近日在Youtube陸續下架，該台助理節目主任利君雅亦將不獲得繼續聘用。（經濟日報資料圖片）

港台舊節目近日在Youtube陸續下架，該台助理節目主任利君雅亦將不獲得繼續聘用，須於5月底離開港台。廣播處長李百全今日（4日）在港台出席活動時，均封口未有回應有關事宜的提問，在職員護送下急步進入廣播大廈。

今日（4日）是五四運動 102 周年，香港電台早上舉行「世紀長征」五四升旗禮，12個青少年制服團體參與，由代表朗讀的《五四宣言》，出席者亦包括民政事務局局長徐英偉、「世紀長征」籌委會召集人、前特首梁振英太太梁唐青儀及廣播處長李百全。

現場有傳媒及港台製作人員工會代表各李百全提問港台拒與助理節目主任利君雅續約，以及將YouTube 逾一年的節目包括下架，李百全均未有回應。

梁唐青儀見傳媒時說，「世紀長征」系列活動 將有100集有關近代中國歷史紀錄片在港台電視31台播出，當中將包括六四事件及文化大革命。被問及會否擔心節目上載網上一段時間後會被下架，她稱暫未與港台商討會否將節目上載至 YouTube。

徐英偉致辭時表示，五四運動是中國近代史上的重要里程碑，對國家各領域產生了深遠影響，樂見制服團體踴躍參與升旗禮。他指，特區政府亦一直致力讓青年人認識國家和拓闊發展空間，包括為他們爭取在大灣區發展的機會，今年3月通過的《十四五規劃綱要》肯定了香港在國家發展的角色。

徐英偉稱，隨着香港進一步融入國家發展大局，青年人更應善用香港在「一國兩制」下獨特的優勢，配合大灣區的發展，開拓更廣闊的出路，為了協助香港青年到粵港澳大灣區發展，政府近年推出不同措施，讓青年人到大灣區交流和實習體驗，以至就業創業也給予機會，希望青年人好好把握這些難得的機會。

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記者：陳曉瑩