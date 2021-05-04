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【2021母親節】Blossoms of Love@海港城春意打卡   近百名小朋友「花花」創意兼送免費專業攝影

休閒消費 12:06 2021/05/04

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Blossoms of Love@海港城有不同的打卡位，最合母親節到來。(相片來源︰海港城)

周末就是母親節，眾商場亦設置各式打卡位吸客。海港城於5月份亦有這個「母親節秘密花園」活動，融入春意打造成一個大花園，ig-able之餘家長與小孩亦可作親子遊。

Blossoms of Love母親節秘密花園有不少打卡位。(相片來源︰海港城)

海港城早於上月，已於網上招募了近百個小朋友為母親繪畫花朵，共同打造溫馨秘密花園。4款不同花朵圖案畫紙，讓小朋友發揮創意，填色及繪畫給母親表達愛意。精選的近百幅作品於「母親節秘密花園」中堆砌成一個小花圃。4款花朵圖案畫紙包括有康乃馨、茉莉、百合及向日葵，大部份的小朋友除了填色之餘，更於花瓣上畫上與媽媽的溫馨「合照」、給媽媽寫上悄悄話，以及繪畫各種可愛的圖案，並為花朵加上笑容。

海港城早於上月於網上招募了近百個小朋友為母親繪畫花朵，別具義意。(相片來源︰海港城)

大家也可於DAISYZOOM BOTANIC期間限定花店購買或訂製個人化的花藝品。(相片來源︰海港城)

除了小花圃外，由歐式自然系的花藝品牌DAISYZOOM BOTANIC亦配上不同的花藝擺設，充滿文青氣，也適合打卡。大家也可於DAISYZOOM BOTANIC期間限定花店購買或訂製個人化的花藝品，精緻優雅，送給媽媽作為禮物別有心思！

「母親節秘密花園」中堆砌成一個小花圃，滿是春意。(相片來源︰海港城)

秘密花園會於即日至5月16日開放，讓各位母親及小朋友來到現場留影，而專業攝影工作室Venture Studios更會於周末期間，免費為大家拍攝溫馨照片，別具義意。

海港城Blossoms of Love母親節秘密花園

地點：海運大廈地下中庭
日期：即日至5月16日
時間︰1230pm至8pm
(活動期間的逢星期六、日 1230pm至6pm ，Venture Studios會於海港城「母親節秘密花園」為大家拍照留念。）
 

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