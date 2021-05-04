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【環保家品】LINE FRIENDS夥Green Monday宣揚零碳生活　推環保物料製生活時尚品【內附連結】

休閒消費 12:21 2021/05/04

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Green Common為宣傳是次的企劃，特別於店內擺設了一個展示區域。（官方圖片）

Green Monday一向致力推廣植物性飲食及可持續生活，適逢世界地球月，Green Monday便宣布與LINE FRIENDS一同找來多個單位合作，攜手宣揚愛護地球的訊息，推出一系列可愛又實用的生活時尚用品。

LINE FRIENDS with everybody LABO環保香薰蠟燭可燃燒40小時。（官方圖片）

是次的環保企劃由Green Monday與LINE FRIENDS牽頭，再找來多個單位合作，設計出多款的生活時尚用品。包括本地休閒袋品牌「hellolulu」、時尚環保摺疊杯品牌「Stojo」、百年真空保溫產品專家「THERMOS 膳魔師」以及天然身體護理品牌「everybody LABO」等，產品採用環境物料製成，以達到可持續發展及零碳生活的理念。

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在5月份，BROWN（熊大）、CONY（兔兔）與 SALLY（莎莉）等多位可愛朋友仔，將化身成為Green Monday大使，於LINE FRIENDS及Green Monday的社交平台粉墨登場，親自宣揚綠色飲食及保護地球的訊息，內有不少環保小智慧，大家可以到網頁瀏覽。

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LINE FRIENDS環保小物將於5月5日在Green Common網上商店預售，凡於網上商店同時購買Green Common貨品及LINE FRIENDS環保小物，即可獲贈一套4款的LINE FRIENDS明信片。而5月中會正式在online店及指定Green Monday店舖發售。

記者︰梁靜詩

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