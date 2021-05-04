【東張西望直擊】尖沙咀鐘樓驚現鹹豬手　假扮遊客合照藉口出手摸胸抽水

光天化日竟然這麼大膽！有觀眾向TVB節目《東張西望》報料，稱尖沙咀鐘樓一帶自去年6月起，經常出現一名20多歲的鹹豬手，他會假扮成遊客，用英文向途經的女子，以合照為藉口，先會用手搭住女子的膊頭，再趁其不備出手摸胸抽水。據指該位男子專揀30歲女子埋手，包括外傭都遭殃。有攤販稱是集團式經營。

《東張西望》攝製隊連日跟蹤拍攝，發現該名男子至少向4名女途人施「鹹豬手」，他不時在該處出沒，當見到目標後，會先假扮成遊客，用英文詢問對方，並提出合照，見對方不抗拒，合照期間，先會將手放在對方肩膀上，並慢慢將鹹豬手下移至對方的胸部外側，就算對方即時喝止推開，但男子應已得手。

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而在跟蹤拍攝中，該名男子亦向外傭下手，對方感到不妥後即時尖叫「No」；另外一名被摸胸後撥開該男的手，可惜已經太遲。但未見有人報警求助。

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《東張》攝製隊守候多日，拍下不少鹹豬手行兇片段，而主持人黃穎君上前質問鹹豬手，「點解你周圍搵人影相？」、「有無覺得非禮女性？」、「你屋企人同朋友知唔知你會咁做？會唔會向受害人道歉？」」等問題時，對方突然拔足狂奔，走入港鐵站逃離現場。

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受害女子受訪時表示，因自己英文不好，對方提出合照時沒抗拒，但見對方越貼越近已即時拒絕，但不清楚對方下一步想怎樣。

附近擺檔為遊客拍照的檔販稱，稱鹹豬手是一大班同黨齊齊犯案，

之前佢哋鍾意埋日本同韓國人手，幾個人埋堆傾完之後，散開各自搵獵物，見佢哋會賽後檢討，我覺得好核突，講嗰啲嘢好猥瑣。」

節目播出後引起網民熱議，大批網民直斥光天化日，竟明目張膽非禮女子；有網民呼籲受害女子應報警；另有網民認為，《東張西望》不應將涉事男子樣貌打格，好讓大家可以提防。

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責任編輯︰王明芳